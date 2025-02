Nothing Phone 3a Pro. Jest cena i specyfikacja smartfona

Nothing Phone 3a Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się jeszcze w tym kwartale 2025 r. Urządzenie skrywa przed nami coraz mniej tajemnic. Do sieci wyciekła cena Nothing Phone 3a Pro oraz częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Smartfon dostanie procesor Snapdragon 7s Gen 3 oraz aparat z 60-krotnym zoomem.

Nothing Phone 3a Pro to jeden z dwóch nowych telefonów, których premiera ma odbyć się w marcu. Co z ceną i specyfikacją techniczną smartfona? W sieci pojawiły się nowe informacje, które ujawniają nam całkiem sporo szczegółów związanych z tym urządzeniem. Zobaczmy, czego się dowiadujemy.

Cena Nothing Phone 3a Pro

Smartfon Nothing Phone 3a Pro ma kosztować w Indiach około 30 tys. rupii. To daje nam kwotę około 1375 zł. Oczywiście w Europie cena będzie wyższa. W Polsce spodziewajmy się, że zapłacimy około 2 tys. złotych.

Model bez dopisku Pro będzie tańszy. Tutaj przecieki wskazują na cenę w wysokości około 25 tys. rupii (ok. 1,15 tys. zł). Warto mieć na uwadze, że oba modele z serii 3a będą do siebie dosyć podobne. Droższy smartfon ma wyróżniać się przede wszystkim aparatem fotograficznym z rozwiązaniem, które nie trafi do tańszego telefonu. Co to takiego?

Nothing Phone 3a Pro otrzyma potrójny aparat fotograficzny, w którym znajdzie się teleobiektyw 3x. To nowość w telefonach marki. Wiemy, że ma on zapewnić 60-krotny zoom hybrydowy. Kamera będzie połączona z 50-megapikselowym sensorem Sony LYT-600 i ponadto nie zabraknie obsługi OIS (optycznej stabilizacji obrazu).

Specyfikacja techniczna smartfona Nothing Phone 3a Pro

Smartfon Nothing Phone 3a Pro otrzyma procesor Snapdragon 7s Gen 3 dostarczony przez Qualcomma, co producent potwierdził kilka dni temu. Będzie on wspomagany przez maksymalnie 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca. Energię dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh. Wiemy, że ma ona wspierać szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 45 W.

Aparat fotograficzny telefonu ma trzy obiektywy. Główny z nich ma współpracować z 50-megapikselowym sensorem. Natomiast ultraszerokokątny zostanie połączony z 8-megapikselowym czujnikiem. Wspomniany zoom hybrydowy będzie dostępny tylko w droższym modelu. Tańszy telefon ma dostać opcję 2x. Będzie też nowy przycisk.

Specyfikacja techniczna Nothing Phone 3a Pro obejmuje też ekran AMOLED-owy o przekątnej 6,72 cala. Wyświetlacz zaoferuje obraz w rozdzielczości Full HD+, a odświeżanie ma odbywać się w zakresie do 120 Hz. Obudowa smartfona będzie zgodna z normą IP64, a więc zapewni odporność na pył oraz zachlapania. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15 z nakładką producenta.

Oficjalna premiera serii została zaplanowana na 4 marca. Niedługo po tym rozpocznie się przedsprzedaż i poznamy ceny w Polsce, które to na razie owiane są tajemnicą.

