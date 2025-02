Xiaomi 16 Ultra i Pro dostaną takie ekrany. Producent stawia na zmiany

Xiaomi 16 Ultra i Pro to flagowce marki, które w Europie dopiero za jakiś czas. W Europie pierwszy z nich pojawi się pewnie dopiero w pierwszym kwartale 2026 r. Tymczasem w sieci pojawiły się pewne informacje obejmujące planowane zmiany. Jakie ekrany dostaną Xiaomi 16 Ultra i Pro? Będą to 6,85-calowe wyświetlacze.

Xiaomi 16 Ultra i Pro to flagowce, których premiera nie odbędzie się na dniach. W rzeczywistości pierwszy z nich pojawi się w ofercie pewnie najwcześniej na początku 2026 r. Nowe informacje obejmujące pewne zmiany szykowane przez producenta ujawnił leaker Digital Chat Station. Co planuje firma?

Xiaomi 16 Ultra i Pro to zmiany obejmujące ekrany

Marka planuje umieścić w obu flagowcach podobne ekrany. Modele Xiaomi 16 Ultra oraz Pro mają dostać wyświetlacze wykonane w technologii LTPO i będą to płaskie panele OLED-owe o przekątnej 6,85 cala. Rozdzielczość to 2K, a odświeżanie obrazu ma odbywać się z częstotliwością do 120 Hz.

Źródło informacji dodało, że powinniśmy spodziewać się także wąskich ramek. Oczywiście oba nowe flagowce firmy otrzymają procesor Snapdragon 8 Elite 2, czyli kolejny SoC Qualcomma dla smartfonów z Androidem z półki premium. Oczywiście jest zbyt wcześnie, aby mówić o pełnej specyfikacji technicznej. To szczegóły, które poznamy dopiero bliżej debiutu.

