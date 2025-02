Xiaomi 15 Ultra otrzyma takie kolory. Jest cena i specyfikacja

Xiaomi 15 Ultra to smartfon, który zadebiutuje jeszcze w pierwszym kwartale 2025 r. Jakie kolory obudowy otrzyma? Ujawniają nam to nowe rendery telefonu, które przedostały się do sieci przed premierą. Znana jest także cena Xiaomi 15 Ultra oraz specyfikacja techniczna smartfona. Fotoflagowiec zapowiada się ciekawie.

Xiaomi 15 Ultra to fotoflagowiec, które w Europie zadebiutuje za dwa tygodnie. Niedawno do sieci wyciekła cena smartfona. Teraz dowiadujemy się, jakie kolory obudowy otrzyma to urządzenie. Wybór będzie niewielki, ale jedna z wersji z pewnością przykuwa uwagę. Zobaczmy sobie, co już wiemy o nowym telefonie marki.

Cena Xiaomi 15 Ultra i kolory obudowy

Smartfon Xiaomi 15 Ultra nie będzie tani. Wiemy, że cena europejska wyniesie 1499 euro. To daje nam około 6,2 tys. zł i podobnej kwoty należy spodziewać się w Polsce. Dotyczy to telefonu w konfiguracji sprzętowej z 512 GB pamięci na dane.

W sieci pojawiły się rendery smartfona, które pochodzą z materiałów prasowych producenta. Grafiki ujawniają nam trzy kolory obudowy. Są to warianty biały i czarny oraz trzeci, który stanowi ich połączenie. W tym ostatnim przypadku mamy nawiązanie do kultowego aparatu fotograficznego marki Leica.

Wybór kolorów obudowy Xiaomi 15 Ultra nie jest duży, ale model inspirowany aparatem Leica z pewnością przykuwa wzrok i prezentuje się naprawdę dobrze. Pewnie będzie to najczęściej wybierana opcja, choć jest to kwestią gustu. Nowy fotoflagowiec w Chinach zadebiutuje w przyszłym tygodniu. Natomiast na początku marca odbędzie się jego premiera w Europie.

Specyfikacja techniczna smartfona Xiaomi 15 Ultra

Smartfon Xiaomi 15 Ultra skrywa przed nami coraz mniej tajemnic. Do sieci przedostała się także specyfikacja techniczna telefonu. Fotoflagowiec otrzyma procesor Snapdragon 8 Elite wspomagany przez 16 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono wspomniane 512 GB miejsca. Energię dostarczy bateria o pojemności 5410 mAh, która wspiera szybkie ładowanie o mocy 90 W.

Aparat fotograficzny telefonu otrzyma cztery obiektywy. Trzy z nich mają współpracować z 50-megapikselowymi sensorami. Natomiast teleobiektyw peryskopowy zostanie połączony z 200-megapikselowym czujnikiem. Implementację podobnego rozwiązania rozważa Oppo. Przednia kamera pozwoli robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli.

Ponadto Xiaomi 15 Ultra ma 6,73-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości QHD+. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie 120 Hz. Wyświetlacz został pokryty szkłem ochronnym Shield Glass 2.0. Urządzenie waży 229 g i pracuje pod kontrolą Androida 15 z autorską nakładką producenta, którą jest HyperOS 2.0.

Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na premierę i wierzyć w to, że oferta przedsprzedażowa osłodzi nieco wysoką cenę smartfona. Europejska premiera została zaplanowana na 2 marca.

źródło: Mobiletelefon