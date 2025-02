Samsung Galaxy Z Fold 7. Co nowego wniesie składany smartfon?

Samsung Galaxy Z Fold 7 to nowy składany smartfon, którego premiera odbędzie się w połowie 2025 r. Co nowego wprowadzi ten telefon? W sieci pojawiły się informacje, które obejmują zmiany szykowane dla modelu Samsung Galaxy Z Fold 7 przez producenta. Składany smartfon ma być cieńszy, ale będą też pewne braki.

Samsung Galaxy Z Fold 7 to nowy składany smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Jego premiera nie odbędzie się w krótkim czasie. Wszak spodziewamy się tego urządzenia dopiero w okolicy połowy 2025 r. Tymczasem do sieci przedostały się nowe szczegóły, które ujawniają, co nowego szykuje producent z myślą o tym telefonie. Czego powinniśmy się spodziewać?

Co nowego w smartfonie Samsung Galaxy Z Fold 7

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 7 ma być cieńszy od poprzednika. Koreańczycy nie są zadowoleni z grubości obecnej generacji telefonu, co udało się zmienić w modelu SE i dlatego dokładają starań, aby konstrukcja została odchudzona. Nie jest to jednak proste zadanie i będzie wymagało pewnych kompromisów.

Producent wierzy, że konstrukcja telefonu Samsung Galaxy Z Fold 7 zostanie zmniejszona do około 10 mm. Pytanie tylko: jak to zrobić? Wymagane będą pewne cięcia. Wspomina się o piórku S Pen i pozbawieniu ekranu funkcji digitalizera. To powinno pozwolić zaoszczędzić około 0,6 mm. Jednak sama interakcja rysika z wyświetlaczem ulegnie zmianie i będzie bazowała na czymś podobnym, z czym mamy do czynienia w Apple Pencil oraz tabletach iPad, a więc poprzez wysyłanie specjalnych sygnałów.

Składany smartfon otrzyma także nowy rozkładany ekran, który ma być większy. Jego przekątna to 8 cali. Dodatkowy wyświetlacz umieszczony po jednej z części konstrukcji zaoferuje przekątną 6,5 cala. Powinno to zwiększyć komfort pracy.

Kiedy składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Fold 7 to składany smartfon, który ma zadebiutować w drugiej połowie 2025 r. Spodziewamy się, że nastąpi to w okolicy lipca. Wraz z tańszym modelem Z Flip 7. Wiemy również, że w drodze jest specjalna edycja SE 2. generacji, ale to urządzenie prawdopodobnie będzie miało premierę w późniejszym czasie.

Wiemy, że pod obudową telefonu pojawi się mocny procesor Snapdragon 8 Elite. Będzie on wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM. Na dane ponownie spodziewajmy się 256, 512 GB lub 1 TB miejsca. Ekran nadal ma oferować jasność maksymalną na poziomie 2600 nitów, ale ma pojawić się nowość, która zostanie zapożyczona z flagowca S25 Ultra.

Ceny składanego smartfona Samsung Galaxy Z Fold 7 nie są na razie znane, ale spodziewajmy się kwot zbliżonych do poprzednika. Kompletna specyfikacja techniczna telefonu owiana jest jeszcze tajemnicą. Możemy być jednak pewni, że poznamy ją jeszcze przed planowaną na połowę 2025 r. premierą.

źródło: ETNews