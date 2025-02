One UI 7 i Android 15 dla Samsung Galaxy S24. To przypomina żart

One UI 7 z systemem Android 15 to duża aktualizacja, na którą czekają nie tylko użytkownicy smartfonów Samsung Galaxy S24. Także właściciele innych telefonów. Kiedy zostanie ona udostępniona? Wygląda na to, że Android 15 z nakładką One UI 7 nie pojawi się prędko na smartfonach marki Samsung. Trochę to jeszcze potrwa.

One UI 7 z systemem Android 15 to aktualizacja, która według ostatnich deklaracji producenta na modele Samsung Galaxy S24 miała trafić do końca tego kwartału. Tymczasem wygląda na to, że nic z tego. Trzeba będzie poczekać dłużej. Do kiedy? Nowe informacje na ten temat przekazało sprawdzone w przeszłości źródło i nie są to optymistyczne wieści.

Kiedy Android 15 z One UI 7 dla Samsung Galaxy S24

Niedawno wspominaliśmy wam, że właściciele smartfonów Samsung Galaxy S24, którzy biorą udział w publicznym programie pilotażowym, mają dostać czwartą betę One UI 7. Do tej pory jej nie ma. Z informacji, które przekazał Tarun Vats wynika, że zostanie ona udostępniona jeszcze w tym miesiącu. Konkretnego terminu jednak nie podano.

Jakby tego było mało, to nie będzie to ostatnie poglądowe wydanie nowej nakładki bazującej na systemie Android 15, którą dostaną testerzy. Producent ma planach udostępnienie jeszcze dwóch wersji beta One UI 7 dla smartfonów z serii Samsung Galaxy S24. I nie pojawią się one prędko.

Piąta beta oprogramowania ma zostać wydana w marcu. Natomiast szósta dopiero w kwietniu. To oznacza, że sfinalizowana aktualizacja do Androida 15 nie zostanie udostępniona szybciej niż w przyszłym kwartale. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać. Źródło informacji dodało, że warto i jest na co.

Android 15 z One UI 7 nie tylko dla Samsung Galaxy S24

Wiemy, że lista smartfonów Koreańczyków oczekujących na uaktualnienie do Androida 15 z One UI 7 jest naprawdę długa. Obejmuje kilkadziesiąt urządzeń. Jeśli jednak Samsung Galaxy S24 ma dostać aktualizację najwcześniej w kwietniu (pewnie w drugiej połowie miesiąca), to właściciele starszych telefonów będą musieli poczekać dłużej.

Źródło wspomniało, że obecny harmonogram zakłada rozpoczęcie procesu aktualizacji do Androida 15 dla smartfona Samsung Galaxy S24 FE dopiero w maju. To oznacza, że dopiero wtedy może ruszyć szerszy proces dystrybucji uaktualnienia na inne modele. Producent chce mieć pewność, że oprogramowanie spełnia jego wymogi związane ze stabilnością i stąd prace wydłużają się w czasie.

Wiemy również, że Samsung pracuje nad aktualizacją One UI z numerkiem 7.1. Ma ona wnieść nowości z pakietu Galaxy AI i obecnie spodziewamy się jej wraz z nadchodzącymi składakami firmy, których premiera powinna odbyć się w lipcu. Wspomniane opóźnienia mogą jednak wpłynąć na harmonogram prac. Wszak na horyzoncie jest już nakładka z numerem 8.0, która będzie oparta na systemie Android 16.

