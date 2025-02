Oppo Find X9 Ultra dostanie coś z Xiaomi 15 Ultra

Oppo Find X9 Ultra to nadchodzący fotoflagowiec marki, który nie pojawi się na dniach. Wiemy jednak, że aparat fotograficzny smartfona otrzyma coś, co wkrótce znajdziemy w modelu Xiaomi 15 Ultra. Nowość obejmie teleobiektyw. Ta kamera z Oppo Find X9 Ultra ma współpracować z 200-megapikselowym sensorem.

Oppo Find X9 Ultra to smartfon, który zadebiutuje dopiero w 2026 r. Wszak do tej pory nie zobaczyliśmy jego poprzednika z serii X8, który ma premierę w marcu. Tymczasem dowiadujemy się, że aparat fotograficzny przyszłorocznego modelu ma otrzymać rozwiązanie, które trafi do Xiaomi 15 Ultra. Co to takiego?

Aparat Oppo Find X9 Ultra i Xiaomi 15 Ultra z podobnym rozwiązaniem

Mowa o teleobiektywie peryskopowym. Jak dobrze wiemy, w Xiaomi 15 Ultra ten element kamery ma współpracować z 200-megapikselowym sensorem. Pozwoli to na zwiększenie możliwości z zakresu zoomu. Podobna rozwiązanie znajdzie się w fotoflagowcu Oppo Find X9 Ultra.

Informacje na ten temat przekazał leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu marki. Firma testuje to rozwiązanie, ale nie będzie ono gotowe dla nadchodzącego modelu z serii X8. Możemy jednak spodziewać się go w Oppo Find X9 Ultra. W telefonie, który zadebiutuje w marcu, producent planuje umieścić cztery 50-megapikselowe czujniki.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło