OnePlus Open 2. Kiedy zadebiutuje składany smartfon?

OnePlus Open 2 to składany smartfon, który jest mocno wyczekiwany przez rynek. Kiedy odbędzie się premiera tego urządzenia? Niestety, nie w tym, a dopiero 2026 r. Takie informacje przekazał sam producent. Potwierdzono, że składany smartfon OnePlus Open 2 nie znajduje się w strategii firmy na 2025 r.

OnePlus Open 2 to składany smartfon, który według dotychczasowych plotek miał zadebiutować w ciągu najbliższych miesięcy. Co z premierą i kiedy firma planuje wprowadzić to urządzenie na rynek? W tej kwestii nie ma dobrych wieści. Marka ma inne plany związane z telefonami na ten rok.

Składany smartfon OnePlus Open 2 dopiero w 2026 roku

Niestety, ale to prawda. Producent postanowił ostudzić oczekiwania użytkowników i przerwał milczenie w kwestii modelu OnePlus Open 2, na który czeka wiele osób. W tym roku takie urządzenie nie zostanie wprowadzone do oferty. Nastąpi to najwcześniej w 2026 r., z czym trzeba po prostu się pogodzić.

Wielka szkoda, bo OnePlus Open 2 miał bazować na modelu Oppo Find N5. Składany smartfon wprowadziłby liczne udoskonalenia względem modelu z 2023 r. Mocniejsze podzespoły to nie wszystko, bo telefon miał się wyróżniać także bardzo cienką konstrukcją. Nie pozostaje nic innego, jak tylko się z tym pogodzić i wierzyć, że urządzenie w 2026 r. również zrewolucjonizuje w jakimś stopniu rynek.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło