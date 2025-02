Samsung Galaxy S24 z lutową aktualizacją. Kiedy Android 15 i One UI 7?

Samsung Galaxy S24 dostaje nowe uaktualnienie. To jeszcze nie One UI 7, a lutowa aktualizacja z poprawkami bezpieczeństwo. Zarówno dla Androida z patchami od Google, jak i łatki przygotowane przez producenta. Seria Samsung Galaxy S24 ma dostać aktualizację do One UI 7 z systemem Android 15 jeszcze w tym kwartale.

Samsung Galaxy S24 to seria, która na razie czeka na uaktualnienie do One UI 7. Obecnie użytkownicy tych telefonów mogą testować Androida 15 w ramach publicznego programu pilotażowego wersji beta. Tymczasem dla smartfonów Koreańczyków została udostępniona lutowa aktualizacja z poprawkami. Co nowego tu znajdziemy?

Lutowa aktualizacja dla serii Samsung Galaxy S24

Smartfony z serii Samsung Galaxy S24 dostają lutową aktualizację oprogramowania. Wprowadza ona na pokład telefonów firmware oznaczony ciągiem znaków S92xNKSS4AYA1. Łatka została także udostępniona już na ostatnie składaki producenta. W tym przypadku są to uaktualnienia F956NKSS2AYAA (Z Fold 6) oraz F958NKSS2AYAA (Z Fold SE).

Lutowa aktualizacja to uaktualnienie dla One UI 6.1.1, a więc ostatniego stabilnego oprogramowania producenta. Łatka zawiera patche dla Androida, które przygotowało Google. Problemy opisano w specjalnych biuletynach. Warto dodać, że jest to łącznie kilkadziesiąt poprawek, z których tylko jedną oznaczono krytycznym ryzykiem (w styczniu było ich kilka). Pozostałe opisują w szczególności błędy z wysokim zagrożeniem.

Wraz z grudniową aktualizacją bezpieczeństwa smartfony z serii Samsung Galaxy S24 dostały także poprawki rozwiązujące problemy specyficzne dla oprogramowania Koreańczyków. Jest to siedem patchy, z których trzy oznaczono wysokim ryzykiem zagrożenia i wśród nich jest SVE-2024-2122(CVE-2025-20905) związany z urządzeniami mającymi czipy Qualcomma. W opisie czytamy, że luka pozwala hakerom uzyskanie dostępu do pamięci.

Kiedy Android 15 i One UI 7 dla Samsung Galaxy S24?

Lutowa aktualizacja bezpieczeństwa jest już dystrybuowana na smartfony z serii Samsung Galaxy S24, ale ich właściciele tak naprawdę czekają na inne uaktualnienie. Mowa o Androidzie 15 z autorską nakładką One UI 7, która obecnie znajduje się na etapie publicznych beta testów.

Program pilotażowy One UI 7 został uruchomiony na początku grudnia i nastąpiło to po dużych opóźnieniach. Na razie software dostępny jest do testów dla użytkowników ostatnich flagowców i tylko na wybranych rynkach. Ponadto lista smartfonów oczekujących na to uaktualnienie jest znacznie dłuższa.

Na sfinalizowaną aktualizację do Androida 15 właściciele telefonów Samsung Galaxy S24 będą musieli poczekać jeszcze co najmniej kilka tygodni. Spodziewajmy się, że oprogramowanie będzie udostępniane w okolicy marca 2025 r. Natomiast w przyszłym tygodniu testerzy mają dostać kolejną wersję beta i będzie to już czwarte wydanie poglądowe.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Sammobile