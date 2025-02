Google Pixel 9a. Rendery ujawniają kolory i ważną zmianę

Google Pixel 9a to smartfon, którego premiera odbędzie się w marcu. Tymczasem do sieci wyciekły rendery prasowe telefonu. Te ujawniają nam planowane kolory. Przy okazji grafiki potwierdzają, że wraz z Google Pixel 9a pojawi się ważna zmiana. Dotyczy ona aparatu fotograficznego, który został przeprojektowany.

Google Pixel 9a to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się jeszcze w pierwszym kwartale 2025 r. Wiemy, że ma to nastąpić w marcu. Znana jest specyfikacja techniczna, a teraz mamy okazję zobaczyć rendery, które ujawniają nam cztery kolory obudowy. Na nich można dostrzec coś jeszcze.

Google Pixel 9a z ważną zmianą i cztery kolory

Smartfon Google Pixel 9a pozuje na renderach, które pochodzą z materiałów prasowych producenta. Nie dochowano ich w tajemnicy do premiery i w ten sposób mamy okazję zobaczyć wszystkie cztery kolory obudowy. Są to czarny, porcelanowy, różowy oraz irysowy. W tym roku firma rozstaje się z odcieniami niebieskim i aloesowym.

Przy okazji rendery ujawniają nam pewną zmianę z tyłu obudowy. Jest ona dosyć ważna, bo obejmuje aparat fotograficzny, który przeprojektowano. Firma postanowiła po latach pozbyć się charakterystycznego garbu. Projekt kamery przypomina coś, co pamiętamy z czasów iPhone’a 7 Plus.

Google Pixel 9a ma dwa obiektywy, które umieszczono obok siebie na płaskim elemencie w kształcie pastylki. Obok znajduje się dioda doświetlająca LED. Czy na podobne zmiany powinniśmy liczyć wraz z modelami z serii 10? Jest to bardzo prawdopodobne, ale wszystko okaże się dopiero za kilka miesięcy, bo spodziewamy się ich dopiero latem 2025 r.

Specyfikacja Google Pixel 9a i ceny

Smartfon Google Pixel 9a to smartfon, którego premiera ma odbyć się 19 marca. Natomiast tydzień później telefon ma trafić do sprzedaży. Cena podstawowej konfiguracji sprzętowej to 499 dolarów. Za wariant z 256 GB pamięci na dane trzeba będzie zapłacić 100 dolarów więcej.

Specyfikacja techniczna telefonu Google Pixel 9a obejmuje procesor Tensor G4, który znamy z pozostałych modeli z serii 9. Będzie on wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Aparat fotograficzny doczekał się nie tylko zmiany wizualnej. Główny sensor wymieniono na 48-megapikselowy czujnik. Natomiast kamera ultraszerokokątna ma współpracować z 13-megapikselowym sensorem. Podobnie będzie w przypadku przedniego aparatu do selfie.

Pod obudową znajdzie się duża bateria, bo mająca pojemność 5100 mAh. Wiemy, że ma ona wspierać ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 23 W. W przypadku bezprzewodowej będzie to 7,5 W. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB pamięci. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 15. Smartfon będzie oczywiście dostępny także w Polsce. Spodziewajmy się, że w kraju trzeba będzie zapłacić około 2,5 tys. zł.

źródło: Android Headlines