Samsung Galaxy A56 5G. Smartfon otrzyma cztery kolory obudowy

Samsung Galaxy A56 5G to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się jeszcze w pierwszym kwartale 2025 r. Jakie kolory obudowy dostanie ten telefon? Ujawniają nam to rendery prasowe smartfona Samsung Galaxy A56 5G, które przedostały się do sieci. Producent szykuje cztery różne warianty kolorystyczne.

Samsung Galaxy A56 5G to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się za kilka tygodni. Spodziewamy się, że nastąpi to w marcu 2025 r. Tymczasem do sieci wyciekły nowe rendery, które pochodzą z materiałów prasowych producenta. Przy okazji dowiadujemy się, jakie kolory obudowy otrzyma telefon. Do wyboru będą cztery opcje.

Kolory obudowy smartfona Samsung Galaxy A56 5G

Wspomniane rendery prasowe smartfona Samsung Galaxy A56 5G udostępnił w sieci leaker Evleaks, czyli Evan Blass. Prezentują one wszystkie kolory obudowy telefonu. Do wyboru będą cztery opcje. Są to srebrny, ciemnoszary, miętowy oraz różowy.

















Samsung Galaxy A56 5G potwierdza nam na nowych renderach design, który pierwszy raz mogliśmy zobaczyć już kilka miesięcy temu. W oczy rzuca się przede wszystkim przeprojektowany aparat fotograficzny z trzema obiektywami, które umieszczono na wyspie w kształcie pastylki. Z przodu znajduje się płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie.

Nowy smartfon ma również charakterystyczne zgrubienie na bocznej ramce, gdzie producent umieścił przyciski. To rozwiązanie, które znamy już z modelu A55. Widzimy, że wspomniane kolory obudowy nie są żywe. Tym razem firma zdecydowała się na bardziej stonowane odcienie.

Specyfikacja telefonu Samsung Galaxy A56 5G

Smartfon Samsung Galaxy A56 5G nie skrywa przed nami już zbyt wielu tajemnic. Specyfikacja techniczna telefonu przedostała się do sieci już wcześniej. Wiemy, że urządzenie ma wyświetlacz AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Pod obudową znajdzie się autorski procesor Exynos 1580, który będzie wspomagany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca.

Aparat fotograficzny ma główny obiektyw z 50-megapikselowym sensorem. Na uwagę zasługuje przednia kamera 12 MP, którą zapożyczono z flagowej serii S. Bateria o pojemności 5000 mAh w końcu ma wspierać szybsze ładowanie. Producent zdecydował się na dodanie obsługi ładowarki o mocy 45 W.

Samsung Galaxy A56 5G ma również Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.4, co również stanowi udoskonalenia względem poprzednika. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 15. Oczywiście z autorską nakładką firmy, czyli One UI 7, która to ciągle nie jest jeszcze dostępna w postaci aktualizacji na starsze telefony.

Ceny telefonu mają być zbliżone do modelu A55 z dnia premiery. To oznacza, że w Polsce zapłacimy około 2,2-2,6 tys. złotych (w zależności od wersji). Debiut planowany jest na marzec.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Evleaks