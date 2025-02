Xiaomi 15 Ultra z ceną. Ile zapłacimy za smartfona w Polsce?

Xiaomi 15 Ultra to smartfon, którego premiera odbędzie się jeszcze w tym kwartale 2025 r. Ile zapłacimy za nowy telefon w Polsce? Do sieci przedostała się cena Xiaomi 15 Ultra w euro. Na tej podstawie możemy wywnioskować kwotę w naszym kraju. Jedno jest pewne i tanio nie będzie. Klienci muszą szykować się na duży wydatek.

Xiaomi 15 Ultra to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dłuższego czasu. Dziś już wiemy, że jego premiera w Chinach ma odbyć się jeszcze w lutym. W Polsce to urządzenie również kupimy w pierwszym kwartale 2025 r. Pytanie tylko: co z ceną? Do sieci przedostały się kwoty w euro i tanio nie będzie.

Cena Xiaomi 15 Ultra w Polsce nie będzie niska

Do sieci przedostała się cena Xiaomi 15 Ultra dla rynków zachodniej części Europy. Smartfon ma kosztować 1499 euro i dotyczy to modelu mającego 512 GB pamięci na dane. Ile zapłacimy w Polsce? Szybkie przewalutowanie i po dzisiejszym kursie otrzymujemy kwotę 6252 zł.

To oznacza, że cena Xiaomi 15 Ultra w Polsce wyniesie pewnie 6199 lub 6299 złotych. To mniej więcej tyle, co podstawowa edycja Samsunga Galaxy S25 Ultra, ale w tym przypadku pamięć jest mniejsza. Być może kwota zostanie dostosowana do naszego rynku i producent zdecyduje się na „magiczne” 5999 złotych. Nie ma jednak co do tego pewności. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się za kilka tygodni.

Przy okazji do sieci przedostała się europejska cena Xiaomi 15, czyli podstawowego flagowca. Ten smartfon ma kosztować 1099 euro. Tak więc w Polsce będzie to pewnie 4599 złotych, ale to nadal tylko przypuszczenia. Wszystko stanie się jasne najpóźniej na początku marca, kiedy to spodziewamy się premiery nowych telefonów na Starym Kontynencie i ma to odbyć się w trakcie barcelońskich targów MWC 2025.

Specyfikacja smartfona Xiaomi 15 Ultra jest mocna

Xiaomi 15 Ultra to fotoflagowiec, który zaoferuje bardzo mocne wyposażenie. Specyfikacja techniczna smartfona obejmuje duży ekran AMOLED-owy o rozdzielczości QHD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Ma to być wyświetlacz delikatnie zakrzywiony na wszystkich krawędziach.

Pod obudową znajdzie się mocny procesor Snapdragon 8 Elite, który będzie wspomagany przez 16 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0. Natomiast energię dostarczy bateria o pojemności około 6000 mAh. Ma ona wspierać szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 90 W.

Smartfon Xiaomi 15 Ultra otrzyma również potężny aparat fotograficzny z czterema obiektywami. Trzy z nich zostaną połączone z 50-megapikselowym sensorami. Natomiast teleobiektyw peryskopowy ma współpracować z 200-megapikselowym czujnikiem i zapewni duże możliwości z zakresu zoomu. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 15. Oczywiście z autorską nakładką producenta, czyli HyperOS 2.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło