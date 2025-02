One UI 7. Lista smartfonów Samsung z aktualizacją do Androida 15

One UI 7 z systemem Android 15 to duża aktualizacja dla telefonów marki Samsung. Które modele ją dostaną? W sieci pojawiła się lista smartfonów, które dostaną nowe oprogramowanie. Aktualizacja One UI 7 z Androidem 15 najpierw trafi na modele Samsung Galaxy S24, ale potem dostaną ją także inne urządzenia.

One UI 7 to nowa nakładka firmy Samsung oparta na systemie Android 15, której premiera ma odbyć się jeszcze w tym kwartale. Raczej nie nastąpi to w lutym, a dopiero w marcu. Lista smartfonów z aktualizacją jest długa. Które z telefonów koreańskiego producenta otrzymają to uaktualnienie?

Lista smartfonów Samsung z aktualizacją Android 15 i One UI 7

Samsung rozpocznie proces aktualizacji do Androida 15 z nakładką One UI 7 od modeli z serii S24. Potem dostaną ją także inne telefony. Lista smartfonów, które mają dostać to uaktualnienie, widoczna jest niżej.

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+ 5G

Galaxy S22 5G

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21+

Galaxy S21 5G

Galaxy S21

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Flip3

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53 5G

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33 5G

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A16 5G

Galaxy A16

Galaxy A15 5G

Galaxy A15

Galaxy A14 5G

Galaxy A14

Galaxy A06

Galaxy A05s

Galaxy A05

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M53

Galaxy M35

Galaxy M34

Galaxy M33

Galaxy M15

Galaxy M05

Galaxy M14 5G

Galaxy M14

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F23

Galaxy F15

Galaxy F14 5G

Widzimy, że wykaz obejmuje kilkadziesiąt różnych modeli. Na liście są także smartfony Samsunga sprzed kilku lat.

Kiedy Android 15 z One UI 7 na smartfony marki Samsung?

Jak dobrze wiemy, na początku grudnia Samsung uruchomił publiczny program pilotażowy nakładki One UI 7 w wersji beta. W tym tygodniu testerzy mają dostać kolejne (czwarte) wydanie poglądowe, w którym usunięto dokuczliwy błąd. To jednak oznacza, że proces aktualizacji do systemu Android 15 na telefonach firmy prędko nie ruszy.

W pierwszej kolejności aktualizacja do Androida 15 powinna trafić na smartfony z serii S24, które biorą udział w beta testach. Potem ruszy uaktualnienie na szeroką skalę. Oczywiście w przypadku starszych i tańszych telefonów może to nastąpić nawet dopiero w przyszłym kwartale. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać.

W przygotowaniu jest także kolejna większa aktualizacja. Mowa o One UI 7.1, które ma wprowadzić nowe funkcje z pakietu Galaxy AI. To uaktualnienie powinno być gotowe latem tego roku i zadebiutuje wraz z nowymi składakami firmy.

