Android 15 i One UI 7 dla Samsung Galaxy S24. Aktualizacja nieprędko

Android 15 z One UI 7 to wyczekiwana aktualizacja, którą najpierw dostaną właściciele modeli Samsung Galaxy S24. Kiedy to nastąpi? Wygląda na to, że jeszcze nie w lutym. W drodze jest One UI 7 beta 4. Wiemy, że Samsung planuje udostępnić testerom kolejne poglądowe uaktualnienie i rozwiązuje ono dosyć poważny problem.

One UI 7 oparte na systemie Android 15 to duża aktualizacja, którą użytkownicy smartfonów z serii Samsung Galaxy S24 mają dostać jeszcze w tym kwartale. Kiedy to nastąpi? Wygląda na to, że jednak nieprędko. Producent nie planuje na dniach wydać sfinalizowanego uaktualnienia. W zamian szykuje kolejną wersją beta.

Samsung Galaxy S24 z aktualizacją One UI 7 beta 4

Dotychczas Koreańczycy udostępnili trzy bety nowej nakładki opartej na Androidzie 15. Podejrzewano, że trzecia może być już ostatnią, ale tak się nie stanie. W drodze jest aktualizacja One UI 7 beta 4, którą członkowie publicznego programu pilotażowego mają dostać na dniach. Tak więc jeszcze trochę sobie poczekamy.

One UI 7 beta 4 rozwiąże ważny problem, który zidentyfikowano w oprogramowaniu. Właściciele smartfonów z serii Samsung Galaxy S24 skarżyli się na błąd związany z kalibracją kolorów na ekranie. Sprawiało to, że prezentowany obraz był bardziej żółty. Na szczęście udało się znaleźć przyczynę i poprawka jest już gotowa.

Tak więc uczestnicy publicznego programu pilotażowego, który został uruchomiony na początku grudnia, dostaną kolejną wersję beta oprogramowania z poprawką błędu. Kiedy to nastąpi? Pewnie na początku przyszłego tygodnia. Spodziewajmy się, że aktualizacja wprowadzi również inne udoskonalenia.

Android 15 z One UI 7 dla Samsung Galaxy S24 nie na dniach

Kolejna wersja beta nakładki One UI 7 sprawia, że właściciele smartfonów z serii Samsung Galaxy S24 nie powinni liczyć na sfinalizowane oprogramowanie w najbliższych dniach. Aktualizacja do Androida 15 nie zostanie udostępniona w krótkim czasie i trzeba będzie na nią poczekać dłużej.

Pamiętajmy, że aktualizacja do Androida 15 z nakładką One UI 7 najpierw i trak trafi na urządzenia członków publicznego programu pilotażowego. To oni dostaną ją w pierwszej kolejności. Następnie upłynie co najmniej kilka dni, aż producent zacznie ją udostępniać na smartfony Samsung Galaxy S24, które nie biorą udziału w beta testach.

Producent na razie nie ujawnił dokładnej daty premiery nowego oprogramowania. Oficjalne stanowisko firmy w tej kwestii brzmi, że nastąpi to jeszcze w pierwszym kwartale 2025 r. Bardziej przybliżonych terminów nie ma. Podejrzewano, że proces może rozpocząć się jeszcze w lutym. Jeśli nawet tak się stanie, to raczej bliżej końca bieżącego miesiąca.

Wiemy również, że w drodze jest kolejna większa aktualizacja z numerkiem 7.1, która wprowadzi nowości z pakietu Galaxy AI. Jej premiera ma odbyć się dopiero latem.

