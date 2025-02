Samsung Galaxy S25 Ultra Enterprise Edition dla biznesu. Jaka cena?

Samsung Galaxy S25 Ultra Enterprise Edition to specjalna wersja flagowca dla biznesu. Telefon objęty jest dodatkowym wsparciem i daje dostęp do pakietu rozwiązań Knox. Cena smartfona Samsung Galaxy S25 Ultra Enterprise Edition nie jest niska. Urządzenie można jednak nabyć także w tańszej edycji, ale bez piórka S Pen.

Samsung Galaxy S25 Ultra Enterprise Edition to specjalna wersja ostatniego flagowca marki. Obecnie trwa jego przedsprzedaż, która dobiega końca. Cena nie jest niska, ale to urządzenie dla biznesu, gdzie użytkownicy mogą liczyć na różne benefity. Gdzie można kupić to urządzenie?

Cena Samsung Galaxy S25 Ultra Enterprise Edition znośna

Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra Enterprise Edition jest obecnie dostępny w ramach przedsprzedaży i można go zamawiać m.in. w Wielkiej Brytanii. Cena została ustalona na poziomie 1269 funtów, czyli około 6400 złotych. Tanio nie jest, ale z drugiej strony warto zwrócić uwagę na fakt, że właśnie tyle w Polsce kosztuje podstawowa edycja tego telefonu z 256 GB pamięci na dane (512 GB w przypadku zamówienia w przedsprzedaży).

Do wyboru jest tylko jeden kolor obudowy, którym jest czarny. Ponadto urządzenie można zamawiać tylko w jednej konfiguracji sprzętowej. To model mający 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na dane. Innych opcji nie ma.

Warto dodać, że Samsung sprzedaje także edycję Enterprise Edition podstawowej wersji smartfona Galaxy S25 za 819 funtów (ok. 4,1 tys. zł). Dotyczy to urządzenia mającego 128 GB pamięci na dane. W przypadku koloru obudowy tutaj też oferowany jest tylko jeden wariant, którym jest srebrny.

Samsung Galaxy S25 Ultra Enterprise Edition to smartfon dla biznesu

Koreańczycy od lat mają w ofercie specjalne wersje telefonów dla biznesu. Model Samsung Galaxy S25 Ultra Enterprise Edition jest kolejnym z nich. Decydując się na zakup takiego urządzenia można jednak liczyć na szereg benefitów. Co dostaną klienci w tej cenie? Okazuje się, że całkiem sporo.

Po pierwsze klienci mogą liczyć na 3-letni okres rozszerzonego wsparcia biznesowego. Następnie mamy przedłużoną do dwóch lat gwarancję oraz bezpieczeństwo dzięki cyklicznie wydawanym aktualizacjom. Ponadto telefon jest gruntowanie zabezpieczony pakietem Knox, co podnosi poziom zabezpieczeń.

Samsung Galaxy S25 Ultra Enterprise Edition jest ponadto dostarczany z zainstalowanymi aplikacjami biznesowymi Microsoftu oraz z pakietu Google Cloud. Pod względem specyfikacji technicznej urządzenie nie różni się niczym od standardowej edycji ostatniego flagowca z piórkiem S Pen. Wyposażenie jest to samo.

Nowe smartfony Samsunga z serii Enterprise Edition będą dostępne także w Polsce. Strona produktowa jest przygotowana i pewnie niedługo przedsprzedaż ruszy również w naszym kraju. Powinno to nastąpić w niedługim czasie.

źródło: Samsung