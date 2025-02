OnePlus 13 Mini. Nowy smartfon z mocną specyfikacją

OnePlus 13 Mini to nowy smartfon marki, którego premiera odbędzie się w tej połowie 2025 r. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna i ta zwiastuje mocne wyposażenie. Pod obudową telefonu OnePlus 13 Mini znajdzie się procesor Snapdragon 8 Elite. Poza tym pojawi się aparat z 50-megapikselowymi sensorami.

OnePlus 13 Mini to smartfon, który w przeciekach pojawia się od jakiegoś czasu. Ma on uzupełnić portfolio telefonów marki z serii 13. Debiut planowany jest na pierwszą połowę 2025 r. Co ze specyfikacją techniczną? Ta będzie mocna, co potwierdzają nam nowe szczegóły krążące po sieci.

Specyfikacja OnePlus 13 Mini będzie mocna

Smartfon OnePlus 13 Mini będzie najmniejszy z serii, ale nadal ma być mocnym zawodnikiem z konkretną specyfikacją techniczną. Pod obudową telefonu znajdzie się procesor Snapdragon 8 Elite, czyli ostatni czip Qualcomma dla flagowców z Androidem. Spodziewajmy się także co najmniej 12 GB pamięci operacyjnej RAM.

Następnie mamy aparat fotograficzny. Nowy smartfon otrzyma co najmniej dwa obiektywy połączone z 50-megapikselowymi sensorami. Dotyczy to głównej kamery oraz teleobiektywu dla podwójnego zoomu. Wcześniejsze przecieki mówiły również o 8-megapikselowym czujniku mającym współpracować z aparatem ultraszerokokątnym.

Wiemy również, że OnePlus 13 Mini będzie kompaktowym smartfonem. Ekran to 6,31-calowy panel wykonany w technologii LTPO o rozdzielczości 1.5K, który zapewni zmienne odświeżanie obrazu w 120 Hz. Pod wyświetlaczem znajdzie się optyczny czytnik linii papilarnych. Boczna ramka zostanie wykonana z metalu. Natomiast plecki mają być pokryte szkłem.

Kompletna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Rozmiar baterii również pozostaje tajemnicą, ale spekuluje się, że zapewni ona wsparcie dla ładowania bezprzewodowego. Na więcej szczegółów związanych z wyposażeniem tego modelu trzeba będzie poczekać.

Nowy smartfon OnePlus 13 Mini z premierą w drugim kwartale 2025 roku

Dokładna data premiery smartfona OnePlus 13 Mini nie jest na razie znana. Wcześniejsze plotki mówiły o tym, że debiut planowany jest na drugi kwartał 2025 r. Pod tym względem prawdopodobnie nic nie uległo zmianie, choć nie ma co do tego 100 proc. pewności.

Urządzenie będzie z pewnością ciekawe, bo na rynku nie ma zbyt wiele niewielkich smartfonów. Sprzęt powinien być zbliżony rozmiarami do podstawowego iPhone’a 16. Oczywiście duże znaczenie na drodze do ewentualnego sukcesu na rynku odegra cena, a ta na razie nie jest znana.

„Zwykły” OnePlus 13 nie jest tanim smartfonem. W Europie dostępny jest w cenie od 1149 euro. Jak będzie w przypadku wersji Mini? Możemy spodziewać się kwoty poniżej 1000 euro. Co jednak wcale nie oznacza, że będzie „tanio”. Model 13R dostępny jest za 869 euro.

