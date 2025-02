Samsung Galaxy Z Flip 7 i Z Fold 7 z One UI 7.1. Będą nowe funkcje Galaxy AI

Samsung Galaxy Z Flip 7 i Z Fold 7 to składane smartfony, których premiera odbędzie się w połowie 2025 r. Firmware obu telefonów bazuje na One UI 7.1. Dowiadujemy się, że nakładka wprowadzi nowe funkcje z pakietu Galaxy AI. Są też pewne informacje o modelach Samsung Galaxy Z Flip 7 oraz Z Fold 7 z zakresu wyposażenia.

Samsung Galaxy Z Flip 7 i Z Fold 7 to dwa składane smartfony, których premiera odbędzie się dopiero za kilka miesięcy. Spodziewamy się ich w połowie 2025 r. W sieci pojawiły się nowe informacje. W tym obejmujące oprogramowanie, którym jest One UI 7.1, czyli kolejna większa aktualizacja nakładki. Plotki zdają się potwierdzać to, co dowiedzieliśmy się jakiś czas temu. Czyli co dokładnie?

One UI 7.1 ze smartfonami Samsung Galaxy Z Filip 7 i Z Fold 7

Koreańczycy dopiero szykują się do premiery nakładki z numerkiem 7.0. Przygotowują się do tego m.in. za sprawą aktualizacji własnych aplikacji. W pierwszej kolejności uaktualnienie dostaną modele z serii S24. Co natomiast z kolejną wersją oprogramowania, czyli One UI 7.1? Już wcześniej plotkowano, że harmonogram wydawniczy firmy uległ większym zmianom i teraz otrzymujemy kolejne potwierdzenie tego stanu rzeczy.

Źródło informacji twierdzi, że firmware telefonów Samsung Galaxy Z Flip 7 oraz Z Fold 7 bazuje na One UI 7.1. To oznacza, że nowa nakładka Koreańczyków niemal w 100 proc. zadebiutuje wraz z nowymi składanymi smartfonami, czyli w okolicy lipca.

Przy okazji dowiadujemy się, że oba składane smartfony otrzymają zawias oparty na nowym mechanizmie, który zapewni lepszą trwałość oraz wytrzymałość. Samsung Galaxy Z Flip 7 i Z Fold 7 mają także większą komorę chłodzącą. Natomiast w większym składaku ma pojawić się zgięcie dla ekranu, które jest niemal niewidoczne. Jasność maksymalna wyświetlacza zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie 2600 nitów. Ponadto telefon otrzyma nowe głośniki.

Aktualizacja One UI 7.1 wprowadzi nowe funkcje Galaxy AI

Już wcześniej w sieci pojawiły się informacje, jakoby One UI 7.1 miało wprowadzić nowe funkcje z pakietu Galaxy AI. Obejmą one aparat fotograficzny oraz inne obszary oprogramowania. Samsung stara się rozwijać własną sztuczną inteligencję i idzie mu to całkiem dobrze.

Źródło potwierdza, że nowe funkcje z pakietu Galaxy AI rzeczywiście zostaną dodane wraz z One UI 7.1. Najpierw trafią na tegoroczne flagowce i zadebiutują wraz ze smartfonami Samsung Galaxy Z Flip 7 i Z Fold 7. Potem (wraz z aktualizacją) otrzymają je także inne modele. Możliwe, że w drugim kwartale 2025 r. zostanie uruchomiony program pilotażowy nowej nakładki, ale konkretów na razie nie ma.

Tymczasem właściciele telefonów koreańskiej marki czekają na aktualizację do Androida 15 z nakładką z numerkiem 7.0. Zostanie ona udostępniona na wybrane smartfony jeszcze w tym kwartale.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło