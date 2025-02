Huawei Mate XT Ultimate w wersji global. Składany smartfon z datą premiery

Huawei Mate XT Ultimate to potrójnie składany smartfon, który debiutował kilka miesięcy temu. Jednak nie w wersji global i w Polsce nadal go nie kupimy. Wkrótce to ulegnie zmianie. Producent ogłosił, kiedy Huawei Mate XT Ultimate pojawi się w sprzedaży międzynarodowej i została podana dokładna data premiery.

Huawei Mate XT Ultimate to potrójnie składany smartfon, którym Chińczycy zaskoczyli rynek we wrześniu. Wtedy, dzień po debiucie nowych iPhone’ów, marka zaprezentowało nowe urządzenie w Państwie Środka. Telefon przykuwa uwagę, choć jest bardzo drogi. Co z wersją global? Taki sprzęt również pojawi się w sprzedaży i wiemy, kiedy to nastąpi.

Data premiery Huawei Mate XT Ultimate w wersji global

Producent przekazał na łamach własnych mediów społecznościowych, że edycja global zjawiskowego telefonu Huawei Mate XT Ultimate zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu. Datą premiery jest 18 lutego. Tego dnia firma organizuje specjalne wydarzenie, które zatytułowano „Premiera innowacyjnego produktu”.

Tym produktem jest oczywiście Huawei Mate XT Ultimate, który w Chinach debiutował we wrześniu. Firma planuje wydarzenie „na bogato”. Specjalna konferencja, gdzie zostanie ogłoszona wersja global składanego smartfona, odbędzie się w malezyjskim Kuala Lumpur.

Warto dodać, że producent już wcześniej potwierdził, że jego potrójnie składany smartfon zostanie wprowadzony na kolejne rynki w pierwszym kwartale 2025 r. Nie podano dodatkowych szczegółów. Teraz również (z wyjątkiem dokładnej daty), a więc na więcej informacji trzeba będzie pewnie poczekać do samego wydarzenia. Jedno jest pewne. Sprzęt nie będzie tani.

Cena Huawei Mate XT Ultimate będzie wysoka

Nie ukrywajmy, ale potrójnie składany smartfon Huawei Mate XT Ultimate to urządzenie nie na każdą kieszeń. To produkt z wysokiej półki, na który może sobie pozwolić niewielu. W Chinach cena podstawowej konfiguracji sprzętowej to 20 tys. juanów, czyli ponad 11 tys. złotych. W Polsce tak „tanio” nie będzie i trzeba będzie zapłacić jeszcze więcej.

Jest niemal pewnym, że cena Huawei Mate XT Ultimate w Polsce przekroczy 15 tys. złotych. To smartfon, który zaprojektowano z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, dla których duża kwota odgrywa mniejsze znaczenie. Szczegóły poznamy już 18 lutego, ale z pewnością będzie drogo.

Potrójnie składany smartfon marki ma wyświetlacz, który składa się z trzech części połączonych dwoma zawiasami. Po złożeniu telefon oferuje przestrzeń w postaci 6,4 cala. Jednak po pełnym rozłożeniu użytkownik ma do dyspozycji wyświetlacz, jak w sporym tablecie – o przekątnej 10,2 cala.

Samsung również szykuje podobne urządzenie. Potrójnie składany smartfon Koreańczyków ma nazywać się Galaxy G Fold. Wiele wskazuje na to, że jego premiera odbędzie się dopiero na początku 2026 r.

