One UI 7 blisko. Samsung odświeża Home Up z Good Lock

One UI 7 to duża aktualizacja oprogramowania oparta na systemie Android 15, której premiera jest coraz bliżej. Samsung już szykuje się do jej debiutu. Świadczy o tym zaktualizowany moduł Home Up z Good Lock. Aktualizacja wprowadza zgodność z One UI 7 i przy okazji Samsung wprowadził także inne nowości.

One UI 7 to nakładka oparta na systemie Android 15. Wiemy, że Samsung planuje ją wkrótce udostępnić na smartfony z serii Galaxy S24. Potem ruszy aktualizacja także na inne telefony. Proces ma rozpocząć się w tym kwartale. Tymczasem producent uaktualnił moduł Home Up z Good Lock, który to również dostał ostatnio liczne zmiany.

Samsung aktualizuje Home Up z Good Lock pod kątem One UI 7

Samsung udostępnił w Galaxy Store aktualizację dla modułu Home Up, w którym zapewniono wsparcie dla nakładki One UI 7. Na tym nie koniec, bo przy okazji pojawia się także garść innych nowości. Najnowsza wersja ma numerek 16.0.00.56 i dodaje wsparcie dla Edge Panels czy nowe opcje zaprojektowane z myślą o animacjach, które można dostosowywać.

Aplikacja otrzymała również nowy interfejs, który współgra z designem nakładki One UI 7. Dzięki temu wygląda nowocześniej. Moduł z Good Lock pozwala zarządzać ustawieniami ekranu domowego. Do wyboru jest wiele opcji, jak na przykład umieszczanie elementów bez potrzeby dopasowywania do siatki. Ponadto daje możliwość personalizowania gestów czy ich animacji. Najnowsza wersja dostępna jest w sklepie Galaxy Store.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Sammobile