Nothing Phone 3a. Smartfon otrzyma nowy przycisk jak z iPhone’a

Nothing Phone 3a to smartfon, którego premiera odbędzie się w marcu 2025 r. Producent podgrzewa atmosferę przed debiutem i ujawnił nowy przycisk, który znajdzie się z boku obudowy. Jest to kontrolka jak z iPhone’ów, który ma uruchamiać w modelach Nothing Phone 3a aparat fotograficzny. Taki skrót z pewnością się przyda.

Nothing Phone 3a to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się za kilka tygodni. Producent niedawno ujawnił dokładny termin. Teraz odlicza do debiutu i odkrywa nowe szczegóły. Dowiadujemy się, że nowe telefony z nadchodzącej serii otrzymają przycisk podobny do tego, który znamy z najnowszych iPhone’ów. Co to takiego?

Nowy przycisk jak z iPhone’a w smartfonach Nothing Phone 3a

Smartfony z serii Nothing Phone 3a (pamiętajmy, że w drodze jest także model Pro) otrzymają nowy przycisk, który znajdzie się z boku obudowy. Jest to kontrolka podobna do tej, którą znamy z ostatnich iPhone’ów. Pełni ona role skrótu dla aparatu fotograficznego, który w ten sposób można włączyć w bardzo szybki sposób.

Co prawda marka nie ujawniła, do czego ma służyć ten nowy przycisk. Jednak w poście udostępnionym w mediach społecznościowych dodano dopisek w postaci: „twoje drugie wspomnienie, jedno kliknięcie więcej. Moc w perspektywie.” Jest więc niemal pewnym, że to skrót dla aparatu fotograficznego, który ułatwi uwiecznianie chwil na zdjęciach czy filmach.

Oczywiście nie spodziewajmy się, że będzie to tak rozbudowana funkcja, jak to jest w przypadku sterowania aparatem w iPhone’ach 16. Apple rzeczywiście poszło na całość i stworzyło bardzo ciekawe rozwiązanie. U konkurencji przez jakiś czas funkcjonalność zapewne będzie bardziej ograniczona, ale z czasem powinno być coraz lepiej.

Premiera Nothing Phone 3a w marcu

Dziś już wiemy, że smartfony Nothing Phone 3a zostaną zaprezentowane 4 marca. Tego dnia odbędzie się specjalna konferencja i nastąpi to podczas targów elektroniki MWC 2025, które mają miejsce w Barcelonie na początku przyszłego miesiąca. Zobaczymy co najmniej dwa nowe telefony. Jeden z nich otrzyma w nazwie dopisek Pro.

Jakiś czas temu do sieci wyciekła niemal kompletna specyfikacja techniczna Nothing Phone 3a. Oba smartfony dostaną procesor Snapdragon 7s Gen 3, czyli mocny czip Qualcomma dla średniaków. Ekran to wyświetlacz AMOLED-owy o przekątnej 6,8 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Odświeżanie ma odbywać się w zakresie do 120 Hz.

Na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 45 W. Aparat fotograficzny otrzyma dodatkowy obiektyw. Spodziewajmy się połączenia dwóch sensorów 50 MP z 8-megapikselowym czujnikiem. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 15. W modelu Pro znajdzie się więcej pamięci RAM oraz prawdopodobnie teleobiektyw peryskopowy.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło