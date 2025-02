Samsung Galaxy S25 Ultra. Test ujawnia dziwny aparat

Samsung Galaxy S25 Ultra przeszedł ciężki test na wytrzymałość. Sprawdzian ujawnił ciekawy szczegół obejmujący aparat fotograficzny. Okazuje się, że producent zdecydował się na dziwny ruch. Dotyczy to pierścieni, które Samsung Galaxy S25 Ultra ma wokoło obiektywów. Te potrafią najprościej w świecie odpaść.

Samsung Galaxy S25 Ultra ma nieco przeprojektowany aparat fotograficzny. Za nami premiera telefonu. W sieci pojawiają się recenzje. Własny test przeprowadził także youtuber Zack z kanału JerryRigEverything. Był to trudny sprawdzian, który miał wykazać wady i zalety konstrukcji nowego flagowca z piórkiem S Pen. Czego się dowiadujemy?

Test Samsung Galaxy S25 Ultra wykazał dziwny aparat

Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra ma aparat fotograficzny, gdzie producent zdecydował się na nowe pierścienie otaczające poszczególne obiektywy. Nie dotykają one powierzchni tylnej ścianki obudowy. Jakie to niesie ze sobą konsekwencje? Test, który przeprowadził Zack wykazał, że jest to dosyć nietypowe rozwiązanie.

Pierścienie, które otaczają poszczególne obiektywy, to kółeczka przyklejone klejem. Można je dosyć łatwo oderwać, bo youtuber zrobił to z wykorzystaniem nożyka. Oczywiście nie próbujcie tego sami, bo w ten sposób możecie zniszczyć telefon, a producent oczywiście nie uzna reklamacji w ramach gwarancji. Potraktujcie to raczej w roli ciekawostki.

Test modelu Samsung Galaxy S25 Ultra wykazał również, że ekran smartfona, choć został pokryty nowym szkłem Corning Gorilla Armor, tak rysuje się na szóstym stopniu w skali Mohsa. Podobnie jest w przypadku wielu innych telefonów. Urządzenie jednak bardzo dobrze znosi próbę złamania. Tutaj wychodzi obronną ręką i nie widać żadnych uszkodzeń. Nawet podczas użycia dużej siły. To samo dotyczy bocznej ramki.

Samsung Galaxy S25 Ultra trafia w ręce klientów

Warto dodać, że pierwsze egzemplarze nowych smartfonów Koreańczyków trafiają już w ręce użytkowników. Zgłaszają to klienci, którzy zamówili telefony z serii Samsung Galaxy S25 w ramach przedsprzedaży uruchomionej niedługo po konferencji Unpacked. Dotyczy to wybranych rynków i wśród nich są Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania.

Decydując się na zakup smartfona Samsung Galaxy S25 Ultra jeszcze przez kilka najbliższych dni, można liczyć na ofertę w ramach przedsprzedaży. Ceny zaczynają się od 6399 złotych i za taką kwotę do czwartku włącznie można uzyskać urządzenie z dwa razy większą pamięcią.

Nowy smartfon Koreańczyków dostępny jest w siedmiu wariantach kolorystycznych. Trzy z nich to wersje ekskluzywne, które można zakupić wyłącznie poprzez sklep internetowy producenta. Mowa o edycjach zielonej, złotej oraz czarnej plus. Ponadto można wybierać w trzech konfiguracjach sprzętowych – z 256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło