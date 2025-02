Samsung Galaxy G Fold. Potrójnie składany smartfon z nazwą. Kiedy premiera?

Samsung Galaxy G Fold. Pod taką nazwą może zadebiutować potrójnie składany smartfon Koreańczyków. W sieci pojawiły się pewne informacje związane ze specyfikacją techniczną telefonu. Wiemy również, kiedy ma odbyć się premiera Samsung Galaxy G Fold i wiele wskazuje na to, że dopiero w 2026 r. Co już wiemy o tym sprzęcie?

Samsung Galaxy G Fold to potrójnie składany smartfon, który ma rywalizować z Huawei Mate XT. To drugie urządzenie zostało zaprezentowane we wrześniu 2024 r. Natomiast Koreańczycy zajawili własny sprzęt podczas styczniowej konferencji Unpacked. Premiera nie odbędzie się jednak w krótkim czasie. Taki telefon do oferty prędko nie trafi.

Potrójnie składany smartfon marki Samsung z nazwą

Koreańczycy nie ujawnili, jak ma nazywać się potrójnie składany smartfon. Jednak na łamach koreańskiego Naver pojawił się nowy raport związany z tym urządzeniem. Tam padła również konkretna nazwa. To Samsung Galaxy G Fold, który ma stanowić naturalną ewolucję serii Z.

Samsung Galaxy G Fold ma ekran, który składa się z trzech części. Mają one postać prostokątów. Konstrukcja opiera się na dwóch niezależnych zawiasach. Po złożeniu urządzenie ma wyświetlacz o przekątnej 6,54 cala. Natomiast po rozciągnięciu jest to 9,96 cala, czyli blisko 10 cali.

Wiemy, że potrójnie składany smartfon koreańskiej marki ma mieć wagę zbliżoną do telefonu Huawei Mate XT, czyli około 300 g. Warto jednak dodać, że konstrukcja urządzenia Samsunga jest grubsza. Konkretnych rozmiarów na razie nie znamy. Ponadto wykorzystano tu nowe rozwiązanie dotyczące wyświetlacza oraz pokrywającej go folii ochronnej, ale szczegółów nie ujawniono.

Kiedy premiera smartfona Samsung Galaxy G Fold?

Jeśli zastanawiacie się nad tym, kiedy odbędzie się premiera telefonu Samsung Galaxy G Fold, to trzeba będzie trochę poczekać. Co prawda pewne plotki zakładały, że potrójnie składany smartfon Koreańczyków może być gotowy do wprowadzenia na rynek jeszcze w trzecim kwartale 2025 r. Wygląda jednak na to, że trzeba będzie uzbroić się w więcej cierpliwości.

Premiera modelu Samsung Galaxy G Fold, według informacji uzyskanych przez źródło informacji, ma odbyć się dopiero na początku 2026 r. To oznacza, że sprzęt może zostać zaprezentowany w trakcie styczniowej konferencji Unpacked, gdzie firma pochwali się serią S26.

Cena telefonu nie jest znana. Nie spodziewajmy się jednak, że będzie niska. W Polsce zapewne będzie trzeba zapłacić kilkanaście tysięcy złotych. Podatek od nowości w tym przypadku będzie dosyć spory. Kompletna specyfikacja techniczna również jest tajemnicą. Dokładne szczegóły powinniśmy poznać dopiero bliżej rynkowej premiery. Do tego czasu (względem obecnie istniejących prototypów) jeszcze sporo może ulec zmianie, co z pewnością warto mieć na uwadze.

źródło