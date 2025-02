One UI 7 i Samsung Galaxy S24. Co zrobić przed aktualizacją do Androida 15?

One UI 7 to duża aktualizacja oparta na systemie Android 15, która w pierwszej kolejności trafi na smartfony Samsung Galaxy S24. Co warto zrobić przed tym uaktualnieniem? Zebraliśmy cenne porady, które pozwolą przeprowadzić aktualizację do One UI 7 na modelach Samsung Galaxy S24 bez większych problemów.

One UI 7 to duża aktualizacja oprogramowania, którą oparto na systemie Android 15. Wiemy, że w pierwszej kolejności ma trafić na smartfony Samsung Galaxy S24 i ma to nastąpić jeszcze w tym kwartale. Oczywiście warto się do tego dobrze przygotować. Co zrobić przed instalacją tego uaktualnienia?

Co zrobić z Samsung Galaxy S24 przed instalacją One UI 7

Aktualizacja One UI 7 obecnie dostępna jest w wersji beta. Program pilotażowy rozpoczął się dla użytkowników smartfonów Samsung Galaxy S24 na wybranych rynkach na początku grudnia. Jak odpowiednio przygotować własne urządzenie przed instalacją tego oprogramowania? W tym celu warto wykonać następujące kroki.

Robimy porządki w pamięci telefonu – instalacja aktualizacji do Androida 15 będzie wymagała kilku gigabajtów wolnej przestrzeni. Jeśli nasz smartfon Samsung Galaxy S24 ma mało wolnej pamięci, to warto zrobić tam porządki poprzez usunięcie zbędnych aplikacji czy plików multimedialnych. Kopia zapasowa – przed zainstalowaniem One UI 7 na telefonie z pewnością warto wykonać kopię zapasową danych. To tak na wszelki wypadek, gdyby podczas instalacji coś poszło nie tak. Wtedy będzie można przywrócić oprogramowanie wraz z plikami i ustawieniami. W tym celu warto skorzystać z chmury Samsung Cloud. Dbamy o aktualne oprogramowanie – dotyczy to zarówno zainstalowanego w telefonie systemu, jak i aplikacji. Warto je zaktualizować do najnowszych wersji, aby nie wystąpiły potencjalne problemy związane ze zgodnością. W przypadku oprogramowania smartfonów najnowsza aktualizacja pochodzi ze stycznia , ale wkrótce powinna pojawić się lutowa łatka.

Aktualizacja Android 15 z One UI 7 dla Samsung Galaxy S24

Dokładna data premiery nie jest na razie znana. W trakcie konferencji Unpacked, gdzie firma zaprezentowała modele z serii S25, przekazano, że aktualizacja do systemu Android 15 z nakładką One UI 7 zostanie udostępniona w pierwszej kolejności na smartfony Samsung Galaxy S24 i nastąpi to w pierwszym kwartale 2025 r. To oznacza, że oprogramowanie pojawi się najpóźniej w marcu.

Warto dodać, że One UI 7 w sfinalizowanej wersji najpierw otrzymają członkowie publicznego programu pilotażowego. Dostaną oni Androida 15 na kilka dni przed rozpoczęciem procesu aktualizacji dla wszystkich użytkowników. Po modelach z serii Samsung Galaxy S24 przyjdzie czas na inne telefony. Najpierw będą to flagowce (linie S23, Z Fold, Z Flip itd.). Potem oprogramowanie dostaną także właściciele tańszych urządzeń. Za jakiś czas powinny ruszyć beta testy wydania z numerkiem 7.1.

źródło: opracowanie własne