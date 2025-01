Samsung Galaxy Z Fold 7. Smartfon z funkcją z Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 7 to jeden z kilku nowych telefonów marki z rozkładanymi ekranami, które zobaczymy później w tym roku. Premiera ma odbyć się w połowie 2025 r. Teraz dowiadujemy się, że w drodze jest funkcja, która zostanie zapożyczona z flagowca Galaxy S25 Ultra. Co to takiego?

Samsung Galaxy Z Fold 7 z funkcją Galaxy S25 Ultra

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 7 otrzyma udoskonalony ekran. Producent planuje zaimplementować tutaj rozwiązanie o nazwie ProScaler. Funkcja ta znana jest już z modelu Galaxy S25 Ultra. Odpowiada ona za skalowanie obrazu podczas oglądania filmów do lepszej jakości.

Dowiadujemy się jednak, że jasność maksymalna powinna pozostać na dotychczasowym poziomie. To oznacza, że nadal będzie osiągać do 2600 nitów. To taka sama wartość, co w przypadku zeszłorocznego modelu Z Fold 6. Spodziewajmy się, że wyświetlacz nowego smartfona otrzyma jeszcze inne udoskonalenia.

Samsung Galaxy Z Fold 7 otrzyma ekran, który zapewni także wsparcie dla piórka S Pen. W tym przypadku również planowane są pewne zmiany. Spodziewajmy się, że nowy rysik zostanie pozbawiony obsługi Bluetooth, jak to stało się w przypadku akcesorium dla Galaxy S25 Ultra. Producent tłumaczy własną decyzję faktem, że z funkcji korzystało tylko około 1 proc. użytkowników, a więc bardzo niewielka grupa.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 7 dostanie takie wersje

Samsung Galaxy Z Fold 7 ma zadebiutować latem 2025 r. Spodziewajmy się, że ten składany smartfon oraz model Z Flip 7 zostaną zaprezentowane w okolicy lipca. Ceny mają pozostać na dotychczasowym poziomie. Poza tym pod obudową we wszystkich regionach ma znaleźć się procesor Snapdragon 8 Elite, czyli ostatni czip Qualcomma dla flagowców. Wariant z Exynosem nie jest planowany.

Producent planuje trzy wersje telefonu. Są to modele mające dostać 256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane. W każdej z wymienionych konfiguracji sprzętowych ma znaleźć się 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Opcji z 16 GB RAM-u nie będzie. Prawdopodobnie tyle pamięci dostanie specjalna edycja SE 2, która również jest w przygotowaniu.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 7 ma również dostać udoskonalony aparat fotograficzny oraz nieco cieńszy ekran. To powinno sprawić, że cała konstrukcja telefonu zostanie nieco odchudzona. Na szczegóły trzeba będzie jednak poczekać. Model Z Flip 7 ma być dostępny w dwóch wersjach – z 256 lub 512 GB pamięci na dane i 12 GB RAM-u.

