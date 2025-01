One UI 7.1. Starsze smartfony Samsung dostaną nowości z Galaxy S25

One UI 7.1 to kolejna większa aktualizacja oprogramowania na smartfony Samsung, która ma bazować na systemie Android 15. Jakie wniesie nowości? Koreańczycy wraz z tym uaktualnieniem chcą wprowadzić na starsze telefony pewne funkcje z serii Samsung Galaxy S25. Nie wiemy, kiedy One UI 7.1 zostanie wydane w wersji beta.

One UI 7.1 to większa aktualizacja, która trafi na smartfony marki Samsung po wydaniu z numerkiem 7.0. To drugie znajduje się w fazie publicznych beta testów od kilku tygodni. Oprogramowanie zadebiutuje na rynku wraz z telefonami z serii Galaxy S25. Czy jakieś unikalne funkcje z tych urządzeń trafią także na starsze telefony? Wiemy, że będzie tak z paskiem Now Bar, ale na tym nie koniec.

Smartfony Samsung mogą dostać z One UI 7.1 funkcje z Galaxy S25

Smartfony z serii Samsung Galaxy S25 wprowadzają różne nowe funkcje w oprogramowaniu aparatu. Jednym z głównych dodatków jest zestaw dziesięciu nowych filtrów, w tym sześć filtrów w stylu filmowym, które nadają fotografiom wygląd retro. Pewnie część z was powie: co to niby za nowość?

Pamiętajmy, że nie są to zwykłe filtry a takie, które można dostosowywać. Na przykład poprzez zmiany temperatury barwy czy kontrastu. Inną ciekawą nowością jest opcja o nazwie Log Video, którą zaprojektowano z myślą o nagrywaniu filmów. W telefonach Samsung Galaxy S25 początkowo z funkcji można korzystać tylko w trybie profesjonalnym.

Samsung już podczas konferencji Unpacked napomknął, że w swoim czasie planuje udostępnić wybrane nowe funkcje ze smartfonów Samsung Galaxy S25 na starsze telefony. Konkretnych terminów związanych z takimi planami nie ma, ale aktualizacja One UI 7.1 wydaje się najlepszym momentem na zrealizowanie takiego kroku. Trochę jednak na nią poczekamy.

Aktualizacja One UI 7.1 na starsze smartfony Samsung nieprędko

Przeciągające się w czasie prace nad aktualizacją do Androida 15 sprawiły, że Samsung musiał zmodyfikować własne plany wydawnicze związane z oprogramowaniem. Normalnie seria Galaxy S25 powinna trafić na rynek już wraz z One UI 7.1, ale tak się nie stanie. Aktualizacja pojawi się z czasem. Ile trzeba będzie na nią czekać?

Na razie wiadomo, że Samsung planuje rozpocząć proces aktualizacji do Androida 15 z nakładką z numerkiem 7.0 jeszcze w tym kwartale. W pierwszej kolejności uaktualnienie dostaną modele z serii Galaxy S24. Potem także inne smartfony. To oznacza, że na kolejną wersję oprogramowania trochę sobie poczekamy.

Możliwe, że aktualizacja One UI 7.1 pojawi się dopiero latem 2025 r., a więc z nowymi składakami firmy. Mowa o telefonach Z Fold 7 i Z Flip 7. Jeśli taki jest plan, to jeszcze w drugim kwartale powinien rozpocząć się publiczny program pilotażowy wersji beta. Przy okazji warto dodać, że koreański gigant już myśli o kolejnej dużej aktualizacji, czyli wydaniu z numerkiem 8.0.

źródło: Phonearena