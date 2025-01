Now Bar z Samsung One UI 7. Jest wsparcie dla Google Maps

One UI 7 to nowa nakładka firmy Samsung, która wprowadza wiele nowości. Jedną z nich jest pasek Now Bar. Zapewni on wsparcie dla różnych aplikacji. Na liście jest Google Maps. W ten sposób użytkownicy smartfonów marki Samsung z One UI 7 będą mogli korzystać ze wskazówek nawigacji. Również na ekranie AoD.

One UI 7 to aktualizacja, na którą czeka wielu użytkowników smartfonów firmy Samsung. W pierwszej kolejności trafi ona na pokład modeli z serii Galaxy S24. Uaktualnienie wniesie wiele nowości i jedną z najciekawszych z nich z pewnością jest pasek Now Bar. Teraz dowiadujemy się, że funkcja zapewni wsparcie dla jednej z najpopularniejszych aplikacji Google.

Google Maps ze wsparciem dla paska Now Bar w One UI 7

Pasek Now Bar z nakładki One UI 7 zapewni wsparcie nie tylko dla funkcji, które oferuje we własnym oprogramowaniu Samsung. Do grona zgodnych aplikacji dołącza Google Maps. Informacji na ten temat doszukał się Tarun Vats, który podzielił się własnymi spostrzeżeniami na łamach platformy X.

Wsparcie dla Now Bar w Google Maps zostało dodano wraz z aktualizacją aplikacji z numerkiem 25.04.01.717254420. W niej wprowadzono obsługę paska z One UI 7 oraz aktywności na żywo. Co to oznacza w praktyce? Same plusy.





źródło: X/Tarun Vats

Dzięki temu właściciele urządzeń z zainstalowanym oprogramowaniem One UI 7 mogą korzystać ze wskazówek nawigacji, które wyświetlane są w postaci pigułki Now Bar. Źródło informacji twierdzi, że dotyczy to nie tylko najnowszych smartfonów Koreańczyków, czyli serii Samsung Galaxy S25. Również tych starszych, których użytkownicy mogą obecnie testować nową nakładkę w wersji beta.

Now Bar z One UI 7 i Google Mapsdla modeli Samsung Galaxy S24

Nowa funkcja działa także na poprzednich flagowcach. Mowa o smartfonach z serii Samsung Galaxy S24, które jako jedyne zostały na razie dopuszczone do programu pilotażowego wersji beta. Rozpoczął się on na początku grudnia. Integracja Google Maps z Now Bar działa także w poglądowej edycji nakładki, co potwierdzają udostępnione zrzuty ekranowe.

Pasek Now Bar to odpowiedź firmy Samsung na nowość, którą w iPhone’ach znamy od kilku lat. Mowa o aktywnościach na żywo, które Apple wprowadziło wraz z aktualizacją iOS 16. Właściciele telefonów Koreańczyków z uaktualnieniem One UI 7 otrzymają podobne rozwiązanie. Pracuje nad nim także Google, które planuje je zaimplementować w systemie operacyjnym Android 16, który obecnie dostępny jest we wczesnej wersji beta.

Warto dodać, że Koreańczycy zapewniają obsługę własnej funkcji także na AoD, czyli poprzez zawsze włączony ekran. W ten sposób informacje są wyświetlane nawet wtedy, gdy pozostała część jest wygaszona. Wiemy, że proces aktualizacji do nowej nakładki ma rozpocząć się jeszcze w pierwszym kwartale 2025 r. Możliwe, że ruszy jeszcze w lutym, począwszy od telefonów z linii Galaxy S24.

