One UI 7. Samsung ma dwie nowości dla funkcji Asystent aparatu

One UI 7 to duża aktualizacja oprogramowania dla smartfonów Samsung. Wprowadza ona wiele nowości. Dwie ciekawe z nich obejmują funkcję asystent aparatu. Samsung dodał w One UI 7 dwa nowe narzędzia z pakietu Good Lock. Pierwszą jest przełącznik HDR10+. Druga to obsługa pamięci zewnętrznej. Jak to działa?

One UI 7 to nowe oprogramowanie, które debiutuje wraz ze smartfonami Samsung Galaxy S25. Niedługo aktualizacja do Androida 15 ma trafić także na modele z serii S24. Wiemy, że uaktualnienie wprowadzi mnóstwo nowości. Dwie ciekawe opcje zaprojektowano z myślą o funkcji Asystent aparatu.

Asystent aparatu w Good Lock dostaje z One UI 7 dwie nowości

Aktualizacja One UI 7 wprowadza duże zmiany obejmujące platformę Good Lock. Samsung w końcu udostępnia ją globalnie. Ponadto producent zdecydował się na jej dystrybucję poprzez Sklep Play. Teraz poznajemy dwie nowości, które obejmują funkcję Asystent aparatu. Co dodano?

Samsung dodał dwa nowe narzędzia dla Asystenta aparatu z Good Lock. Są przełącznik HDR10+ i obsługę pamięci zewnętrznej. Na poniższym zrzucie ekranowym widać, że producent pozwala na włączanie i wyłączanie nagrywania wideo w tym formacie (którego jest współtwórcą) za pomocą dedykowanej opcji.

Warto jednak mieć na uwadze, że aby to działało, to HDR musi być włączone w menu zaawansowanych opcji dla wideo w aplikacji aparatu. Natomiast druga z wymienionych funkcji odpowiada za możliwość rejestrowania nagrywanych filmów na zewnętrznych pamięciach. Są to różnego rodzaju nośniki, które podłącza się z wykorzystaniem USB C.

Nowości z One UI 7 tylko dla modeli Samsung Galaxy S25

Oba nowe narzędzia z funkcji Asystent aparatu dostępne są w modelach Samsung Galaxy S25. Jak dobrze wiemy, w przypadku nagrywania filmów w serii S24 domyślnym formatem jest 8-bitowe SDR. Natomiast w nowych telefonach jest to 10-bitowe HDR (w formacie HLG).

Drugie z nowych narzędzi z Good Lock dla One UI 7, czyli wsparcie dla zewnętrznych nośników, jest zgodne z różnymi trybami. Są to standardowe wideo, Pro Video, portretowe, Slow Motion i Hyperlapse. Na razie nie wiadomo, czy te nowości pojawią się także na starszych smartfonach, które dostaną aktualizację do Androida 15. Nie można tego w zupełności wykluczyć.

Samsung w zeszłym tygodniu przekazał, że One UI 7 z systemem Android 15 ma trafić na smartfony Samsung Galaxy S24 jeszcze w tym kwartale. Dokładnych terminów nie podano. Na razie trwa program pilotażowy wersji beta nowej nakładki, który prowadzony jest na wybranych rynkach. Sfinalizowane uaktualnienie może trafić na telefony w przyszłym miesiącu. Później rozpocznie się proces dla pozostałych urządzeń. W pierwszej kolejności nakładkę dostaną flagowce, a potem także tańsze sprzęty.

