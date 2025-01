Google Pixel 9a. Cena smartfona będzie wyższa

Google Pixel 9a to smartfon, którego premiera ma odbyć się jeszcze w pierwszym kwartale 2025 r. Co z ceną? Dowiadujemy się, że ma ona być wyższa. Jednak dotyczy to tylko wersji z większą pamięcią. Cena Google Pixel 9a w podstawowej konfiguracji sprzętowej nie ma ulec zmianie. Sprawdźmy, ile zapłacimy w Polsce.