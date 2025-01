Nothing Phone 3. Kiedy premiera smartfona? Podano termin

Nothing Phone 3 to nowy smartfon, którego premiera jest blisko. Kiedy go zobaczymy? Podano termin nadchodzącego wydarzenia i debiut odbędzie się w trakcie targów MWC 2025 w Barcelonie. Warto dodać, że Nothing Phone 3 może zadebiutować pod inną nazwą. Marka szykuje flagowca z mocną specyfikacją techniczną.

Nothing Phone 3 to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. W drodze są także dwa tańsze modele z serii 3a. Kiedy zobaczymy nowy telefon, a nawet kilka z nich? Producent przerwał milczenie i został podany dokładny termin premiery. Czego powinniśmy się spodziewać?

Kiedy premiera smartfona Nothing Phone 3?

Producent udostępnił na łamach mediów społecznościowych krótki teaser, który widać poniżej. Prezentuje on zajawkę dotyczącą (być może) Nothing Phone 3 lub 3a. Tego na razie nie wiadomo. Sam producent również jest oszczędny w słowa. Do animacji dołączono dopisek w postaci „moc w perspektywie”. Co to oznacza?

To na razie pozostaje tajemnicą i można to odebrać na kilka sposobów. Możliwe, że w ten sposób marka chciała zajawić flagowca. Może to odnosić się także do aparatu fotograficznego z obiektywem peryskopowym. Animacja pokazuje zarys kamery, gdzie prawdopodobnie umieszczono trzy elementy.

Może to być również przód z przednią kamerą umieszczoną na czymś podobnym do dynamicznej wyspy z iPhone’ów, co przechylono (o 90 stopni). Jak jest w rzeczywistości, to przekonamy się wkrótce. Podano także termin. Nothing Phone 3 zostanie zaprezentowany 4 marca podczas wydarzenia, które rozpocznie się o godzinie 15:30. Nastąpi to w trakcie targów MWC 2025 w Barcelonie, które startują dzień wcześniej i potrwają do dnia 6 marca.

Termin nie musi dotyczyć modelu Nothing Phone 3

Są pewne spekulacje związane z tym, że tego dnia nie zostanie pokazany Nothing Phone 3, a na przykład nowe średniaki z linii 3a. Sam flagowiec, który tym razem rzeczywiście jest w przygotowaniu, może zadebiutować w innym terminie lub też… pod inną nazwą. Pewne plotki mówią o zmianach, które obejmą nazewnictwo, ale na razie to nic pewnego.

Wszystko wyjaśni się za kilka tygodni. Nowości, które na razie nie są jasno zaprezentowane, zapewne nie zostaną dochowane w tajemnicy i więcej szczegółów powinniśmy poznać w niedługim czasie. Możemy być pewni, że nowe smartfony w ciągu nadchodzących dni staną się obiektem wielu przecieków.

Nothing Phone 3 (lub jak go tam zwał) ma być smartfonem, gdzie dużą rolę mają odegrać funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Ujawnił to w zeszłym roku założyciel marki, czyli Carl Pei. W jednym z udzielonych wywiadów rozważał, jaki wpływ AI ma na telefony oraz co można zrobić, aby jak najlepiej wykorzystać jej możliwości w urządzeniach, z których ludzie korzystają na co dzień.

