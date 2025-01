Xiaomi 15 Ultra. Nowy smartfon ujawnia zmiany na zdjęciu

Xiaomi 15 Ultra to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się jeszcze w pierwszym kwartale 2025 r. Tymczasem do sieci przedostało się zdjęcie, które ujawnia zmiany planowane z myślą o kamerze. Aparat fotograficzny modelu Xiaomi 15 Ultra został przeprojektowany. Kiedy odbędzie się prezentacja tego telefonu?

Xiaomi 15 Ultra to flagowiec, który w przeciekach pojawia się od miesięcy. Dziś już wiemy, że producent planuje zmiany obejmujące przeprojektowany aparat fotograficzny. Nowy smartfon otrzyma odświeżony moduł z kamerą, co mogliśmy już wcześniej zobaczyć na renderach. Potwierdza to zdjęcie, które przedostało się do sieci.

Smartfon Xiaomi 15 Ultra otrzymał nowy aparat

Fotoflagowiec Xiaomi 15 Ultra ma wyróżniać się przede wszystkim przeprojektowanym aparatem fotograficznym. Zmiany te potwierdza nam nowe zdjęcie, które udostępniono w platformie X. Można tu dostrzec modyfikacje, które producent zdecydował się wprowadzić w module kamery. Co tu można zobaczyć?

Aparat fotograficzny Xiaomi 15 Ultra nadal znajduje się na dużej wyspie w kształcie okręgu. Pod tym względem firma postanowiła zachować dotychczasowe wzornictwo. Jednak zdecydowano się na zmiany, które obejmują ułożenie obiektywów. Trzy z nich znajdują się w jednej poziomej linii. Natomiast obiektyw peryskopowy umieszczono wyżej i przesunięto go bliżej krawędzi.

Wiemy, że większość z obiektywów ma współpracować z 50-megapikselowym sensorami. Jeden z nich będzie 1-calowy. Jednak teleobiektyw peryskopowy ma zostać połączony z 200-megapikselowym czujnikiem. Pozwoli to na robienie dokładniejszych zdjęć z zoomem hybrydowym. Nie zabrakło także logo firmy Leica.

Xiaomi 15 Ultra to także inne zmiany

Smartfon Xiaomi 15 Ultra wyróżnia się przede wszystkim modułem aparatu, który przeprojektowano. To jednak niejedyne zmiany, które przygotował producent. Są też takie, które nie widać na pierwszy rzut oka. Mimo to będzie je można odczuć w trakcie codziennego użytkowania sprzętu.

Pod obudową telefonu ma znaleźć się większa bateria. Jej pojemność zostanie zwiększona do 6000 mAh. Nie zabraknie także wsparcie dla szybkiego ładowania. Procesor zostanie wymieniony na czip Snapdragon 8 Elite, czyli najnowszy układ Qualcomma dla flagowców. Natomiast ekran to 6,7-calowy wyświetlacz OLED-owy o rozdzielczości QHD+, który ma być delikatnie zakrzywiony na wszystkich czterech krawędziach.

Premiera Xiaomi 15 Ultra może najpierw odbyć się w Chinach. Przecieki wskazują na debiut w Państwie Środka w przyszłym miesiącu. Na edycję międzynarodową poczekamy nieco dłużej. Tutaj mówi się o prezentacji w trakcie barcelońskich targów MWC 2025, które odbędą się w stolicy Katalonii na początku marca. Ceny nie są na razie znane, ale nie spodziewajmy się, że będą niskie.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło