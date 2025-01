Samsung Galaxy A56 5G i 36 5G. Kiedy premiera nowych smartfonów?

Samsung Galaxy A56 5G i A36 5G to dwa nowe smartfony, których premiera ma odbyć się jeszcze w pierwszym kwartale 2025 r. Kiedy je zobaczymy? Rąbka tajemnicy na ten temat uchyliło sprawdzone w przeszłości źródło. Jeśli plotki są prawdziwe, to Samsung Galaxy A56 5G i jego tańszy brat zadebiutują w ciągu kilku tygodni.

Samsung Galaxy A56 5G i A36 5G to dwa nowe smartfony, które w przeciekach pojawiają się od dawna. Premiera zbliża się wielkimi krokami. Dokładny termin do niedawna był tajemnicą. Mówiło się tylko o pierwszym kwartale 2025 r. Teraz mamy bardziej przybliżone informacje. Czego się dowiadujemy?

Kiedy premiera smartfonów Samsung Galaxy A56 5G i A36 5G?

Smartfony Samsung Galaxy A56 5G i A36 5G to średniaki, których premiera rzeczywiście odbędzie się jeszcze w tym kwartale, ale kiedy? Dokładniejsze informacje na ten temat przedstawił Abhishek Yadav, który w przeszłości nieraz serwował nam sprawdzone plotki. Źródło twierdzi, że nastąpi to w połowie marca.

Tak więc premiera smartfonów Samsung Galaxy A56 5G oraz A36 5G odbędzie się już za kilka tygodni i nastąpi to po roku od debiutu poprzedników. Zeszłoroczne telefony zostały wprowadzone do oferty w drugiej połowie marca 2024 r. Na te urządzenia czeka sporo fanów produktów koreańskiej marki, którzy nie chcą „przepłacać” za flagowce z serii S25.

Dokładny termin debiutu nie został podany, ale wiemy, że nie będzie to tak huczna zapowiedź, z którą mieliśmy do czynienia przy okazji flagowców z serii S25. Tym razem spodziewajmy się komunikatów prasowych z informacją o premierze. Co nie zmienia faktu, że na nowe smartfony z pewnością warto poczekać.

Specyfikacja smartfonów Samsung Galaxy A56 5G i A36 5G

Samsung Galaxy A56 5G to nowy średniak, w którym producent planuje zapożyczyć pewne funkcje z flagowców. Dotyczy to baterii, która ma wspierać szybsze ładowanie o mocy 45 W czy przedniej kamery do selfie. Aparat otrzyma ten sam sensor, który dostały flagowce S25.

Smartfon wprowadzi również odświeżony design. Aparat fotograficzny przeprojektowano. Producent zrezygnował z wystających pierścieni i powróciła wyspa. Pod obudową znajdzie się autorski procesor Exynos 1580 z GPU Xclipse. Następnie mamy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz.

Smartfon Samsung Galaxy A36 5G będzie nieco tańszy i zaoferuje prostszą specyfikację techniczną. Inny będzie procesor, bo pod obudową ma znaleźć się czip Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Aparat fotograficzny również będzie nieco inny.

Ceny nowych smartfonów Koreańczyków nie są na razie znane. Spodziewajmy się jednak kwot zbliżonych do poprzedników. Kto wie, a może nowe modele będą nawet nieco tańsze, jak to stało się w przypadku flagowców S25? Nie można tego wykluczyć.

