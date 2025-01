POCO F7 Ultra to Redmi K80 Pro. Smartfon z mocną specyfikacją

POCO F7 Ultra to nowy flagowiec submarki Xiaomi. Przed nami premiera i dostaliśmy potwierdzenie, że rzeczywiście będzie to przebrandowany smartfon Redmi K80 Pro. To oznacza, że specyfikacja techniczna telefonu POCO F7 Ultra będzie naprawdę mocna. Pod obudową znajdzie się m.in. mocny procesor Snapdragon 8 Elite.

POCO F7 Ultra to nowy smartfon submarki Xiaomi, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Debiut powinien odbyć się jeszcze w pierwszym kwartale 2025 r. Być może telefon zostanie zaprezentowany w marcu. Tymczasem dowiadujemy się, że rzeczywiście będzie to przebrandowany model Redmi K80 Pro. Co to oznacza?

POCO F7 Ultra to europejski Redmi K80 Pro

Redmi K80 Pro to flagowiec, który zadebiutował w zeszłym roku. W Europie to urządzenie pojawi się pod inną marką i nazwą. Będzie to model POCO F7 Ultra, który po prostu zostanie przebrandowany. Skąd to wiemy? Potwierdza nam to nazwa kodowa telefonu.

Informacji o POCO F7 Ultra doszukano się w oprogramowaniu producenta. Tam znaleziono urządzenie ukrywające się pod nazwą kodową 24122RKC7G. Już wcześniej podejrzewano, że będzie to przebrandowany model Redmi K80 Pro. Teraz otrzymuje mocne potwierdzenie, że tak rzeczywiście się stało.

Literka G na końcu nazwy kodowej 24122RKC7G wskazuje nam na wariant global, a więc urządzenie z międzynarodowej dystrybucji. Dokładnie ten sprzęt trafi do oferty w Europie oraz Polsce. Kiedy odbędzie się premiera? Dokładnych terminów na razie nie ma, ale dobrą okazją będą z pewnością barcelońskie targi MWC 2025, które odbędą się na początku marca.

Specyfikacja smartfona POCO F7 Ultra jest mocna

Smartfon POCO F7 Ultra to mocny zawodnik. Spodziewajmy się, że specyfikacja techniczna telefonu będzie w dużym stopniu bazować na wyposażeniu modelu Redmi K80 Pro, a to jest konkretne. Smartfon ma najmocniejszy czip Qualcomma dla flagowców, czyli procesor Snapdragon 8 Elite, który znamy z innych urządzeń z półki premium.

Telefon dostanie również 6,67-calowy ekran OLED-owy o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniem w zakresie 120 Hz. Jasność maksymalna to 3200 nitów. Spodziewajmy się również do 16 GB pamięci RAM oraz co najmniej 256 GB miejsca na dane. Energię dostarczy duża bateria o pojemności 6000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 120 W.

POCO F7 Ultra otrzyma również potrójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw oraz teleobiektyw współpracują z 50-megapikselowymi sensorami. Natomiast kamera ultraszerokokątna została połączona z 32-megapikekselowym czujnikiem. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15. Oczywiście z autorską nakładką Xiaomi, czyli HyperOS 2. Ceny smartfona nie są na razie znane. Możemy jednak się spodziewać, że będzie to jeden z najtańszych flagowców na rynku z czipem Snapdragon 8 Elite.

