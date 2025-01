Nothing Phone 3a. Są zajawki smartfona. Kiedy premiera?

Nothing Phone 3a oraz jego wariant Plus to smartfony, które mają zadebiutować w tej połowie 2025 r. Kiedy odbędzie się premiera? Możliwe, że nawet w ciągu kilku najbliższych tygodni. Producent udostępnił zajawki Nothing Phone 3a w postaci rysunków. Skoro zrobił to teraz, to oficjalna zapowiedź jest pewnie nieodległa.

Nothing Phone 3a to średniak marki, który w przeciekach pojawia się od jakiegoś czasu. W drodze jest również nowy flagowiec z numerkiem 3. Kiedy odbędzie się premiera? Wygląda na to, że debiut może być całkiem nieodległy i nie można wykluczyć, że nastąpi to jeszcze w tym kwartale 2025 r. Sugeruje to ruch producenta.

Premiera Nothing Phone 3a blisko i są zajawki smartfona

Marka udostępniła kilka rysunków, które widać poniżej. Są to zajawki związane z modelem Nothing Phone 3a. Oczywiście mają one odzwierciedlać design telefonu, choć nie są to zdjęcia czy rendery. Można jednak dostrzec pewne elementy, w tym sugerujące przezroczystą obudowę czy podwójny aparat.









Kompletna specyfikacja techniczna smartfona nie jest na razie znana. Wiele jednak wskazuje, że pod obudową znajdzie się mocny procesor Qualcomma dla średniaków. Mowa o czipie Snapdragon 7s Gen 3, a więc producent zrezygnuje z rozwiązań MediaTeka. Nowe modele ukrywają się pod nazwami kodowymi A059 oraz A059P i pod takimi niedawno znaleziono je na stronach wybranych urzędów.

