Samsung Galaxy S25 Edge na Unpacked. Kiedy premiera smartfona?

Samsung Galaxy S25 Edge to smartfon, który był gwiazdą konferencji Unpacked 2025. Kiedy odbędzie się premiera tego telefonu? Producent twierdzi, że jeszcze w tym roku. Smartfon Samsung Galaxy S25 Edge został zamknięty w bardzo cienkiej obudowie. Plotki wskazują na rynkowy debiut w drugim kwartale 2025 r.

Samsung Galaxy S25 Edge to smartfon, który dotychczas pojawiał się w przeciekach pod nazwą z dopiskiem Slim. Urządzenie zostało zaprezentowane w trakcie środowej konferencji Unpacked 2025. Nie trafi jednak na razie na rynek z pozostałymi modelami, które obecnie dostępne są w ramach przedsprzedaży. Kiedy więc zobaczymy ten telefon?

Samsung Galaxy S25 Edge z premierą na Unpacked 2025

Smartfon Samsung Galaxy S25 Edge był cichą gwiazdą konferencji Unpacked 2025. Urządzenie nie miało jeszcze właściwej premiery. Jednak firma zdecydowała się na podobny ruch, co w zeszłym roku w przypadku inteligentnego pierścienia Galaxy Ring. Sprzęt został zajawiony na wideo. Potem uczestnicy mogli go oglądać na specjalnej wystawie.

Samsung Galaxy S25 Edge to dosyć przełomowy smartfon, który został zamknięty w bardzo cienkiej obudowie. To główny atut tego telefonu. Jego design jednak się nie potwierdził z przeciekami. Smartfon ma aparat fotograficzny składający się tylko z dwóch obiektywów, a nie trzech, jak to spekulowano wcześniej.

Urządzenie prezentuje się naprawdę dobrze. Telefon wyróżnia się na tle pozostałych modeli z serii S25 cienką obudową. Aparat fotograficzny został ciekawie zaprojektowany i z pewnością przykuwa uwagę. Pod dwoma obiektywami znajduje się dioda doświetlająca LED. W trakcie konferencji Unpacked producent pokazał „wnętrzności” smartfona, ale nie wdawał się w szczegóły.

Kiedy premiera smartfona Samsung Galaxy S25 Edge?

Dobre pytanie, na które niestety nie ma konkretnej odpowiedzi. Sam producent zdecydował się podczas konferencji Unpacked na ruch podobny do tego sprzed roku. Wtedy na inteligentny pierścień trzeba było poczekać ponad pół roku. Czy w przypadku smartfona Samsung Galaxy S25 Edge będzie podobnie? Być może nie.

Pewne plotki mówią o tym, że premiera telefonu Samsung Galaxy S25 Edge odbędzie się już w drugim kwartale 2025 r. To oznacza, że sprzęt mógłby trafić na rynek za kilka miesięcy. Z drugiej strony nie można wykluczyć debiutu w późniejszym czasie. Na przykład wraz z nowymi składakami marki, których spodziewamy się dopiero w okolicy lipca.

Pełna specyfikacja smartfona nie jest na razie znana. Przecieki wskazują na aparat fotograficzny z 200-megapikselowym sensorem, który znamy z modelu Ultra. Bateria raczej nie zaoferuje zbyt dużej pojemności, bo pod obudową jest mniej miejsca. Ceny także nie są znane, ale przecieki sugerują na wypełnienie luki pomiędzy modelami Plus oraz Ultra. To oznacza, że tanio nie będzie.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Samsung