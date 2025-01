Samsung Galaxy S26 Ultra. Jakie zmiany i nowości wprowadzi smartfon?

Samsung Galaxy S26 Ultra to smartfon, którego premiera odbędzie się na początku 2026 r. Pewnie wielu z was zastanawia się, jakie zmiany oraz nowości wprowadzi kolejny flagowiec z piórkiem S Pen? Pełna specyfikacja modelu Samsung Galaxy S26 Ultra nie jest znana. Pewne informacje jednak już krążą po sieci.

Samsung Galaxy S26 Ultra to flagowiec z piórkiem S Pen, który na początku 2026 r. zastąpi topowy model z serii S25. Do premiery jest jeszcze rok, a więc nie znamy wszystkich szczegółów. Mimo to pewne informacje są już znane i wiemy, jakie wybrane zmiany oraz nowości mają pojawić się w smartfonie Koreańczyków za około 12 miesięcy.

Lepszy ekran w smartfonie Samsung Galaxy S26 Ultra

Flagowiec Koreańczyków na 2026 r. ma otrzymać lepszy wyświetlacz. Jeśli wierzyć plotkom, to Samsung Galaxy S26 Ultra otrzyma ekran z technologią, którą znamy od kilku lat ze składaków firmy. Po raz pierwszy zaimplementowano ją już w modelu Z Fold 3 z 2021 r. Mowa o Color Filter on Encapsulation (CoE).

Technologia CoE, która po raz pierwszy ma trafić do ekranu smartfona z serii S Ultra, powinna wnieść istotne zmiany. Rozwiązanie zastępuje polaryzatory filtrami kolorów i poprawia przepuszczalność światła. Poza tym umożliwia tworzenie cieńszych paneli OLED-owych. W teorii powinno to przełożyć się na możliwość zwiększenia jasności maksymalnej.

Bateria z szybszym ładowaniem

Koreański producent od lat umożliwia ładowanie baterii własnych smartfonów z flagowych serii z wykorzystaniem ładowarki o mocy 45 W. Na tle chińskich firm wygląda to trochę słabo, bo tam nierzadko oferowane jest wparcie dla ładowania o mocy przekraczającej 100 W. W przyszłym roku ma pojawić się w tym zakresie ważna zmiana.

Bateria smartfona Samsung Galaxy S26 Ultra zapewni szybsze ładowanie. Co prawda nie będzie ono tak szybkie, jak w przypadku flagowców chińskich producentów, ale zawsze jest to jakaś nowość. Plotki mówią o tym, że Koreańczycy planują wykorzystać ładowarki o mocy 65 W.

Samsung Galaxy S26 Ultra z czipem Snapdragon 8 Elite 2

Oczywiście pod obudową telefonu Samsung Galaxy S26 Ultra znajdzie się nowy czip Qualcomma dla flagowców z Androidem. Mowa o procesorze Snapdragon 8 Elite 2, który jest już na etapie przygotowania. Czy na pewnych rynkach telefon otrzyma autorskiego Exynosa? Nie można tego wykluczyć, ale na razie pozostaje to w kwestii domysłów.

Nowy smartfon z pewnością otrzyma także udoskonalony aparat fotograficzny. Czy główny sensor 200 MP zostanie wymieniony na nowy? Firma pracuje już nad 500-megapikselowym czujnikiem. Nie ma jednak pewności, że trafi on do flagowca z S Pen na 2026 r. O tym przekonamy się dopiero za jakiś czas. Pewne przecieki wskazują także na jeden z teleobiektywów mających współpracować z 200-megapikselowym sensorem. Pełna specyfikacja techniczna nie jest znana, ale najbliższe miesiące z pewnością przyniosą nam więcej szczegółów.

źródło: opracowanie własne, fot. otwierające: Pixabay