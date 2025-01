One UI 7. Kiedy aktualizacja Androida 15 dla modeli Samsung Galaxy S24?

One UI 7 i Android 15 to aktualizacja, na którą czekają właściciele modeli z serii Samsung Galaxy S24 i nie tylko oni. Uaktualnienie jest blisko. Producent zabrał głos w tej sprawie i ujawnił, kiedy aktualizacja do One UI 7 ma trafić na smartfony Samsung Galaxy S24. Oprogramowanie zostanie udostępnione w tym kwartale.

One UI 7 to duża aktualizacja oprogramowania dla smartfonów koreańskiej marki, która bazuje na systemie Android 15 i wniesie liczne nowości. W pierwszej kolejności dostaną ją telefony z serii Samsung Galaxy S24. Obecnie trwa publiczny program pilotażowy. Został on uruchomiony na początku grudnia. Kiedy pojawi się finalne uaktualnienie?

Android 15 z One UI 7 dla Samsung Galaxy S24 blisko

Producent przerwał milczenie i udostępnił krótki komunikat prasowy, w którym ujawnił, kiedy pojawi się aktualizacja Androida 15 z nakładką One UI 7 dla jego telefonów. W pierwszej kolejności trafi ona na smartfony z serii Samsung Galaxy S24, co oczywiście nie stanowi zaskoczenia. Ile trzeba jeszcze czekać?

Firma informuje, że modele Samsung Galaxy S24 otrzymają aktualizację do nakładki One UI 7 z systemem Android 15 jeszcze w pierwszym kwartale 2025 r. To oznacza, że nastąpi to najpóźniej w marcu. Choć tutaj warto mieć na uwadze, że w rzeczywistości może nieco szybciej i proces może rozpocząć się od lutego. Konkretnych terminów jednak nie podano.

W międzyczasie ostatnie flagowce marki dostają inne uaktualnienie. To druga ze styczniowych łatek. Wprowadza ona na pokład telefonów firmware kończący się ciągiem znaków AXL3. Oprogramowanie dystrybuowane drogą OTA waży niespełna 377 MB. Wiemy, że zawiera poprawki różnych błędów, o czym producent wspomina w oficjalnym wykazie zmian.

Aktualizacja One UI 7 nie tylko dla modeli Samsung Galaxy S24

Android 15 z nakładką One UI 7 najpierw zadebiutuje na nowych smartfonach Koreańczyków z serii S25. Ich premiera odbędzie się już w środę na konferencji Unpacked. Rynkowy debiut nastąpi w pierwszej połowie stycznia. Potem rozpocznie się proces dystrybucji oprogramowania dla użytkowników telefonów Samsung Galaxy S24, gdzie najpierw dostaną je członkowie publicznego programu pilotażowego wersji beta.

Lista smartfonów marki Samsung, które oczekują na aktualizację do One UI 7, jest tak naprawdę znacznie dłuższa. Po modelach S24 powinna ona trafić także na nowsze składaki firmy (Z Fold 6, Z Flip 6 itd.) oraz serię S23. Potem nabierze to rozpędu, aż finalnie oprogramowanie zostanie wprowadzone także na tańsze telefony sprzed kilku lat. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że potrwa to łącznie kilka miesięcy.

Warto dodać, że firma rozpoczęła już wstępne prace nad kolejną wersją oprogramowania. Mowa oczywiście o nakładce One UI 8, która będzie bazowała na systemie Android 16. Google planuje go udostępnić w tym roku szybciej. Stąd też są duże szanse na to, że aktualizacja dla smartfonów koreańskiej firmy będzie gotowa już jesienią.

źródło: Samsung