OnePlus Open 2. Składany smartfon będzie najcieńszy na rynku

OnePlus Open 2 to składany smartfon, który zostanie zaprezentowany później w tym roku. Wiemy nie od dziś, że urządzenie będzie bazować na konstrukcji opracowanej przez firmę Oppo. Mowa o telefonie Find N5, który w Chinach zostanie wprowadzony w lutym. Na pozostałych rynkach poczekamy dłużej. Wygląda jednak na to, że z pewnością jest na co czekać.

Składany smartfon OnePlus Open 2 najcieńszy na rynku

Oppo Find N5, który jest protoplastą telefonu OnePlus Open 2, został zaprezentowany na nowych zdjęciach, które udostępnił na własnym profilu jeden z przedstawicieli marki. Uwiecznione na fotografiach urządzenie jest naprawdę cienkie. Porównano je z kartami płatniczymi czy monetami. Zerknijcie na to sami w poniższej galerii.









Zhou Yibao z Oppo przekazał, że składany smartfon mógłby jeszcze cieńszy. Pojawiła się jednak bariera, która na razie jest nie do przeskoczenia. To złącze USB C, które pozwala na ładowanie baterii. To właśnie ten element konstrukcji stanowi wyzwanie, które obecnie ciężko obejść. Choć z czasem pewnie się to uda.

Pewnie jednak zastanawiacie się, jak bardzo cienki będzie OnePlus Open 2? Obecnie najcieńsze urządzenie tego typu to telefon Honor Magic V3, którego konstrukcja po rozłożeniu ma zaledwie 4,35 mm grubości. W przypadku składaka Oppo pewnie będzie to około 4 mm i w ten sposób zostanie ustanowiony nowy rekord.

OnePlus Open 2 z większą baterią

Choć sama konstrukcja telefonu zostanie znacząco odchudzona, tak nie odbędzie się to kosztem baterii. Przeciwnie, bo jej pojemność ma być większa. Oppo już potwierdziło, że będzie to 20 proc. więcej w porównaniu do modelu Find N3. Przecieki wskazują na 5700 mAh. Dla porównania w poprzedniku jest to pojemność 4805 mAh.

Większa bateria w OnePlus Open 2 to nie koniec. Składany smartfon zaoferuje także inną nowość. Jest nią wsparcie dla bezprzewodowego ładowania, czego w pierwszej generacji telefonu zabrakło. To zmiana, która z pewnością cieszy.

Pełna specyfikacja techniczna smartfona nie jest na razie znana. Wiemy jednak, że pod bardzo cienką obudową znajdzie się procesor Snapdragon 8 Elite, czyli najnowszy czip Qualcomma dla flagowców z Androidem. Następnie mamy udoskonalony aparat fotograficzny, który otrzyma trzy obiektywy i wszystkie z nich mają współpracować z 50-megapikselowymi sensorami. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać. Z pewnością poznamy je bliżej planowanej premiery, która odbędzie się później w 2025 r.

