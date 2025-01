Samsung Galaxy S25 Ultra. Cena i specyfikacja. Premiera to formalność

Samsung Galaxy S25 Ultra to nowy smartfon marki, którego premiera odbędzie się w środę. W zasadzie jest to tylko formalność. Do sieci przedostała się specyfikacja techniczna, rendery i ceny modelu Samsung Galaxy S25 Ultra. Telefon nie skrywa już przed nami prawie żadnych tajemnic. Zobaczmy, co zaoferuje to urządzenie.