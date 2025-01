Android 16 z ważną zmianą. Google zapożyczy ją od firmy OnePlus

Android 16 to system operacyjny, który Google udostępni później w 2025 r. Wśród nowości pojawi się ważna zmiana dotycząca praca z wieloma aplikacjami jednocześnie. Jest nią podzielony ekran, dokładnie na trzy części. Google zapożyczy taką funkcję w platformie Android 16 z oprogramowania OxygenOS firmy OnePlus.

Android 16 obecnie znajduje się na wczesnym etapie rozwoju. Jest to wydanie Developer Preview. Google z myślą o nowym systemie szykuje sporo nowości. Wśród nich znajdzie się pewna zmiana, którą gigant z Mountain View zapożyczy z OxygenOS marki OnePlus. Co to takiego?

Android 16 dostanie podzielony ekran jak z urządzeń marki OnePlus

Google planuje zapożyczyć nowe rozwiązanie z OxygenOS i ma ono pojawić się w systemie Android 16, którego premiery spodziewamy się za kilka miesięcy. Jest to podzielony ekran, ale nie na dwie, a trzy części, co umożliwi jednoczesną aplikację z aż trzema aplikacjami.

OnePlus wprowadził funkcję o nazwie Open Canvas wraz z pierwszym składanym smartfonem. Działa to tak, że dwie aplikacje zajmują razem 90 proc. powierzchni ekranu, a pozostałe 10 proc. jest miejscem dla trzeciej. Jak to będzie dokładnie wyglądało w systemie Android 16, to na razie owiane jest tajemnicą. Wiadomo jednak, że rozwiązanie Google ma być dedykowane tabletom z większymi ekranami i wzmianek na ten temat doszukano się w wydaniu DP2.

