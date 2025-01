One UI 7 z integracją Gemini. Samsung stawia na zmiany w Galaxy AI

One UI 7 to duża aktualizacja dla smartfonów marki Samsung. Spodziewamy się wielu nowości obejmujących Galaxy AI. Teraz dowiadujemy się, że aplikacje z One UI 7 zapewnią integrację z Gemini. Samsung będzie więc pierwszym partnerem Google, który wprowadzi tego typu rozwiązanie do własnego oprogramowania.

One UI 7 to aktualizacja oparta na systemie Android 15, która obecnie znajduje się na etapie publicznych beta testów. Premiera nowej nakładki firmy Samsung zbliża się wielkimi krokami i spodziewamy się wraz z nią także nowości z pakietu Galaxy AI. W drodze są również istotne zmiany, które dotyczą Google Gemini. Co nowego się pojawi?

Samsung w One UI 7 zapewni integrację z Google Gemini

Samsung od kilku lat ściśle współpracuje z Google, co pozwoliło m.in. na zwiększenie rynkowego udziału platformy Wear OS. Teraz dowiadujemy się, że wraz z One UI 7 zobaczymy kolejne efekty tej pracy. Związane są one z integracją z Gemini i będzie to rozwiązanie unikalne. Co przygotowano?

Aktualizacja One UI 7 zapewni integrację Gemini z wybranymi aplikacjami firmy Samsung. W ten sposób Koreańczycy jako pierwszy partner Google zaoferują takie rozwiązanie. Dotyczy to wybranego oprogramowania. Na liście są Notatki, Powiadomienia oraz Kalendarz. Warto jednak dodać, że sztuczna inteligencja Google nie otrzyma dostępu do wszystkiego.

Dla przykładu aplikacja Powiadomienia umożliwi Gemini tworzenie wydarzeń o specyficznym czasie czy dacie. Następnie mamy możliwość edycji czy kasowanie. Nie zabraknie też funkcji z zakresu wyszukiwania. Sztuczna inteligencja Google nie będzie jednak mogła dodawać lokalizacji, zdjęć czy list. Ponadto nie będzie możliwe wstawianie i edytowanie kategorii.

Aktualizacja One UI 7 to także inne zmiany w Galaxy AI

Wiemy, że One UI 7 wprowadzi także inne nowości zaprojektowane z myślą o Galaxy AI. Na liście jest m.in. funkcja Szkic na obraz, która jest zintegrowana z asystentem rysowania z modeli S Ultra. Samsung chwali się, że wystarczy krótki opis czy powiedzenie, co ma powstać i sztuczna inteligencja się tym zajmie.

Samsung chwali się, że sztuczna inteligencja Galaxy AI z One UI 7 to duży krok w rozwoju funkcji, które zapoczątkowano już w 2011 r. wraz z serią Note. Smartfon z nowym oprogramowaniem ma stać się „partnerem” dla użytkownika, który rozumie język w postaci tekstu i mowy oraz obrazy.

Spodziewajmy się, że producent poświęci trochę czasu nowym funkcjom z pakietu Galaxy AI podczas specjalnej konferencji Unpacked, gdzie zaprezentuje serię S25. Wydarzenie odbędzie się już 22 stycznia. Z czasem nowa nakładka zostanie udostępniona na starsze telefony Koreańczyków. Konkretnych terminów na razie nie ma, ale spodziewajmy się, że proces aktualizacji rozpocznie się w lutym br.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło