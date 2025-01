Samsung Galaxy S25 i nowy dzwonek Over the Horizon

Samsung Galaxy S25 wprowadzi nowy dzwonek Over the Horizon w wersji na 2025 r. Mało kto przykłada tak dużą uwagę do tego elementu oprogramowania smartfonów, jak robi to koreański gigant. Nowy dzwonek Over the Horizon będzie cieszyć uszy właścicieli telefonów Samsung Galaxy S25, a czym się różni od poprzednich?

Samsung Galaxy S25 zadebiutuje już za kilka dni. Premiera nowych smartfonów odbędzie się w przyszłym tygodniu na konferencji Unpacked. Jak co roku, tak i tym razem, wraz z nowymi flagowcami marki usłyszymy nowy dzwonek Over the Horizon, który towarzyszy nam od lat. Tym razem w edycji na 2025 r. Producent udostępnił nowe dźwięki i przy okazji podzielił się informacjami zakulisowymi.

Nowy dzwonek Over the Horizon dla smartfonów Samsung Galaxy S25

Over the Horizon dla modeli z serii Samsung Galaxy S25 to nadal melodia, którą potrafią rozpoznać miliony użytkowników. Wszak często słyszymy ją, gdy komuś dzwoni telefon. Tym razem nagrano go z pomocą całego zespołu jazzowego. Dlatego jego brzmienie można określić jako żywsze i bardziej uduchowione. Posłuchajcie tego sami.

Samsung przy okazji udostępnił inny film, gdzie ujawnia kulisy powstawania Over the Horizon w edycji na 2025 r. Nowy dzwonek został skomponowany przez pianistę i kompozytora z Los Angeles, Jacoba Manna. Co ważne, nagrano go z dźwiękiem przestrzennym oraz zremasterowano w Dolby Atmos. Za te prace odpowiadał inżynier dźwięku Will Kennedy.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Samsung