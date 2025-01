iPhone 17 Air i Samsung Galaxy S25 Slim. Bateria może rozczarować

iPhone 17 Air i Samsung Galaxy S25 Slim to dwa cieniasy, których premiera odbędzie się w 2025 r. Wiemy, że oba smartfony zostaną zamknięte w cienkich obudowach. Ucierpi na tym bateria. iPhone A17 Air oraz Samsung Galaxy S25 Slim mają dostać akumulatory, których pojemność może z pewnością rozczarowywać.

iPhone 17 Air oraz Samsung Galaxy S25 Slim to dwa nowe smartfony, które mają wyróżniać się cienką obudową. Drugi z nich ostatnio ujawnił nam wygląd na renderach. Przy okazji poznaliśmy dokładne wymiary. Tego typu konstrukcje wiążą się jednak z kompromisami. Nowe informacje mówią o tym, że ucierpi na tym bateria obu telefonów.

Bateria modeli iPhone 17 Air i Samsung Galaxy S25 Slim niewielka

Bateria jest tym elementem smartfonów, która pod obudową zajmuje sporo miejsca. Odchudzenie konstrukcji wiąże się więc z koniecznością zmniejszenia rozmiaru tych komponentów. Pod tym względem telefony Samsung Galaxy S25 Slim oraz iPhone 17 Air mogą nieco rozczarowywać.

Nowe szczegóły na ten temat przekazał sprawdzony w przeszłości leaker Digital Chat Station. Twierdzi, że bateria w smartfonach iPhone 17 Air i Samsung Galaxy S25 Slim nie będzie porywała rozmiarem. Jej pojemność zamknie się w zakresie 3000-4000 mAh. To dosyć niewiele, jak na obecne telefony. Wszak przywykliśmy do większych pojemności.

Mniejsza bateria sprawi, że właściciele tych telefonów będą musieli liczyć się z krótszym czasem pracy na jednym naładowaniu. Wartości te mogą być dosyć odczuwalne względem modeli, które mają akumulatory o pojemności 5000 mAh czy większej.

iPhone 17 Air z premierą po smartfonie Samsung Galaxy S25 Slim

Smartfon Samsung Galaxy S25 Slim ma zadebiutować kilka miesięcy wcześniej przed modelem Apple. Wiele wskazuje na to, że zobaczymy go już w trakcie najbliższej konferencji Unpacked, która odbędzie się 22 stycznia. Jednak w sprzedaży prędko się nie pojawi. Przecieki wskazują na drugi kwartał 2025 r. – w okolicy maja.

Natomiast iPhone 17 Air ma pojawić się kilka miesięcy później. Premiera tego telefonu Apple wskazuje na wrzesień, czyli wraz z pozostałymi nowymi smartfonami z logo nadgryzionego jabłka. Trochę więc sobie jeszcze poczekamy.

Wiele wskazuje na to, że iPhone 17 Air będzie nieco cieńszy względem smartfona Samsung Galaxy S25 Slim. Pierwsze urządzenie ma zostać zamknięte w obudowie o grubości około 6,25 mm. Natomiast w przypadku modelu Koreańczyków ma to być 6,4 mm. Znajdzie to pewnie odzwierciedlenie także w rozmiarze baterii w poszczególnych urządzeniach.

Wiemy też, że smartfon Samsunga nie będzie miał też aż tak wiele kompromisów, co urządzenie Apple. Aparat fotograficzny jest potrójny i nie zabraknie mocnych podzespołów. Natomiast iPhone 17 Air zostanie pozbawiony pewnych rozwiązań, jak chociażby dodatkowego głośnika czy slotu dla karty SIM.

