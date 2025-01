Samsung Galaxy S25 Slim. Rendery smartfona ujawniają design

Samsung Galaxy S25 Slim to smartfon, który nie został dochowany do premiery w tajemnicy. W sieci pojawiły się rendery, które ujawniają design telefonu. Znamy też wymiary. Wygląda na to, że Samsung Galaxy S25 Slim nie będzie tak cienki jak iPhone 17 Air. Pod tym względem ma jednak niewiele mu ustępować.

Samsung Galaxy S25 Slim to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dłuższego czasu. Prawdopodobnie zobaczymy go już w trakcie Unpacked, a więc w przyszłym tygodniu. Na dostępność w sklepach poczekamy trochę dłużej. Tymczasem mamy okazję zobaczyć rendery telefonu. Rzućmy sobie na nie okiem.

Design smartfona Samsung Galaxy S25 Slim na renderach

Rendery telefonu Samsung Galaxy S25 Slim opracował Onleaks, czyli Steve Hemmerstoffer. Widzimy, że smartfon na pierwszy rzut oka przypomina dwa tańsze modele z serii. Z tyłu obudowy znajduje się potrójny aparat fotograficzny, którego obiektywy umieszczono w wystających pierścieniach. Obok znajduje się dioda doświetlająca LED.

Natomiast z przodu urządzenie ma płaski ekran AMOLED-owy. Wyświetlacz ma przekątną około 6,7 cala. Boczna ramka obudowy rzeczywiście jest cienka, o czym za chwilę. Można też dostrzec złącze USB C, ale nie znajdziemy tutaj klasycznego portu słuchawkowego 3,5 mm. Co jednak nie powinno być żadnym zaskoczeniem.







źródło: Onleaks/Smartprix

Samsung Galaxy S25 Slim ma wymiary 159 × 76 × 6,4 mm. Na uwagę zasługuje przede wszystkim grubość obudowy, która jest o blisko 2 mm cieńsza w porównaniu do modelu Ultra. Nie jest to jednak rekord wśród smartfonów koreańskiej marki. Pod tym względem niedoścignionym wzorem pozostaje model A8 o grubości zaledwie 4,9 mm.

Specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy S25 Slim

Nowy smartfon Koreańczyków skrywa przed nami coraz mniej tajemnic. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Mimo to do sieci przedostało się już całkiem sporo szczegółów. Samsung Galaxy S25 Slim zapowiada się naprawdę ciekawie i może stanowić ciekawą alternatywę dla modelu Ultra.

Urządzenie ma aparat fotograficzny, którego główny obiektyw zostanie połączony z 200-megapikselowym sensorem. Kamera ultraszerokokątna oraz teleobiektyw mają współpracować z 50-megapikselowymi czujnikami. Pod obudową znajdzie się oczywiście procesor Snapdragon 8 Elite w specjalnej wersji. Czip powinien być wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się do 1 TB miejsca.

Cena smartfona Samsung Galaxy S25 Slim nie jest znana. Plotki mówią jednak o tym, że wypełni on lukę pomiędzy modelami Plus i Ultra. To oznacza, że nie będzie tani, ale zapłacimy za niego nieco mniej w porównaniu do flagowca z piórkiem S Pen. Przecieki sugerują, że telefon trafi do sprzedaży dopiero w okolicy połowy drugiego kwartału 2025 r., a więc w maju.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło