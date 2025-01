Xiaomi Mix Flip 2. Składany smartfon z mocną specyfikacją

Xiaomi Mix Flip 2 to składany smartfon, którego premiera odbędzie się później w 2025 r. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Ta wskazuje na to, że będzie to mocna propozycja na rynku składaków. Jednak pod pewnym względem smartfon Xiaomi Mix Flip 2 może nieco rozczarowywać.

Xiaomi Mix Flip 2 to składany smartfon, który w przeciekach pojawia się od dłuższego czasu. Premiera tego telefonu odbędzie się później w 2025 r. Tymczasem do sieci przedostały się nowe szczegóły. Tym razem związane ze specyfikacją techniczną tego urządzenia. Informacje uzyskał leaker Digital Chat Station, który od lat serwisuje nam sprawdzone plotki z obozu marki.

Specyfikacja techniczna Xiaomi Mix Flip 2 będzie mocna

Składany smartfon Xiaomi Mix Flip 2 będzie mocnym zawodnikiem. Producent planuje umieścić pod jego obudową procesor Snapdragon 8 Elite, czyli ostatni czip Qualcomma dla flagowców z Androidem. Zapewni on dużą wydajność i mocy temu urządzeniu z pewnością nie zabraknie.

Główny ekran, który ma być rozkładany, to 6,85-calowy panel OLED-owy wykonany w technologii LTPO. Spodziewajmy się więc zmiennego odświeżania obrazu w dużym zakresie. Rozdzielczość to maksymalnie 1.5K. Drugi wyświetlacz, który znajdzie się na pleckach, ma być zakrzywiony, a poza tym zaoferuje dostęp do nowych funkcji.

Specyfikacja techniczna Xiaomi Mix Flip 2 obejmuje również podwójny aparat fotograficzny. Pewnym rozczarowaniem może być brak teleobiektywu. Główny obiektyw ma współpracować z 1/1.5″ sensorem 50 MP. Natomiast drugi również zostanie połączony z 50-megapikselowym czujnikiem.

Kiedy premiera składanego smartfona Xiaomi Mix Flip 2?

Jeśli zastanawiacie się nad tym, kiedy odbędzie się premiera składanego smartfona Xiaomi Mix Flip 2, to powinno nastąpić to w drugim kwartale 2025 r. Oczywiście informacja dotyczy rynku chińskiego. W Europie poczekamy dłużej. Pewnie do drugiej połowy lata, ale konkretnych terminów na razie nie ma.

Xiaomi Mix Flip 2 otrzyma także inne udoskonalenia względem poprzednika. Na uwagę z pewnością zasługuje większa bateria, której pojemność ma przekroczyć 5500 mAh. Co ważne, pojawi się także wsparcie dla ładowania bezprzewodowego. Mimo to konstrukcja ma być smuklejsza. Wiemy też, że nie zabraknie wodoszczelności na poziomie normy IPX8.

Cena nowego telefonu chińskiej marki nie jest na razie znana. Pamiętajmy, że pierwsza generacja tego sprzętu z 2024 r. wcale nie była tania. Mało tego, bo telefon był droższy od konkurencji w postaci najnowszych Samsungów Galaxy Z Flipów. Czy w tym roku również będzie drogo? Tego na razie nie wiadomo. Mimo wszystko lepiej chyba nastawić się na podobne ceny, a nie obniżki. Ewentualnie producent może z czasem miło zaskoczyć.

