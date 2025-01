Samsung Galaxy S25 Ultra i One UI 7. Rendery ujawniają nową funkcję

Samsung Galaxy S25 Ultra doczekał się nowego przecieku. W sieci pojawiły się rendery prasowe, na których można dostrzec niedostępną jeszcze nową funkcję z One UI 7. To Now Bar, który zapowiedziano już jakiś czas temu. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra zostanie zaprezentowany w przyszłym tygodniu. Debiut jest blisko.

Samsung Galaxy S25 Ultra to smartfon, który jest obecnie w ogniu przecieków. Premiera telefonu odbędzie się w przyszłym tygodniu. Nastąpi to podczas konferencji Unpacked. Tymczasem do sieci przedostały się nowe rendery, które pochodzą z materiałów prasowych producenta. Na nich można dostrzec nową funkcję z One UI 7, która to na razie nie jest dostępna w oficjalnych wydaniach beta.

Rendery smartfona Samsung Galaxy S25 Ultra i One UI 7

Do sieci przedostały się dwa oficjalne rendery prasowe nowych telefonów Koreańczyków. Jeden z nich prezentuje flagowca Samsung Galaxy S25 Ultra, a na drugim można zobaczyć jeden z dwóch tańszych modeli. Oba prezentują również interfejs One UI 7, gdzie pojawia się ciekawa nowość.

Pierwszy z renderów prezentuje smartfona Samsung Galaxy S25 Ultra, czyli nowego flagowca z piórkiem S Pen. Grafika ujawnia zmiany, które mogliśmy zobaczyć już wcześniej. Telefon ma ekran, który zyskał więcej krągłości w narożnikach i oczywiście przekłada się to także na konstrukcję całej obudowy. Aparat fotograficzny jest podobnie zaprojektowany, ale są pewne modyfikacje obejmujące pierścienie dla obiektywów.

Druga z grafik przedstawia jeden z tańszych telefonów z nowej serii. Tutaj większych zmian w designie nie widać. Uwagę przykuwa jednak ciemnoniebieski wariant kolorystyczny obudowy, który prezentuje się naprawdę dobrze.

One UI 7 z nową funkcją Now bar

Na grafikach można dostrzec coś jeszcze. To nowa funkcja z nakładki One UI 7, która znajduje się obecnie w fazie publicznych beta testów. Koreańczycy nie udostępnili jeszcze członkom programu pilotażowego wszystkich z nowych opcji. Jedną z nich jest Now Bar.

Nowa funkcja w postaci paska Now Bar widoczna jest na obu renderach. Ten, który prezentuje smartfona Samsung Galaxy S25 Ultra, zawiera opcję o nazwie Now Brief. Firma zapowiedziała ją już wcześniej, ale testerzy na razie jej nie dostali. Co to takiego?

Widzimy, że Now Brief ma prezentować podsumowania jakichś wydarzeń. Funkcja będzie bazowała w oparciu o sztuczną inteligencję, która będzie odpowiadała za dostarczanie treści w tym elemencie. Na szczegóły przyjdzie nam jeszcze poczekać.

One UI 7 będzie preinstalowane w smartfonach z serii Samsung Galaxy S25, ale nowe oprogramowanie trafi także na starsze telefony. Nastąpi to wraz z aktualizacją do Androida 15. Na razie nie wiadomo, kiedy rozpocznie się ten proces. Spodziewajmy się, że ruszy w lutym.

źródło: Evleaks