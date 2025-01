POCO F7 Ultra i Pro. Nowe smartfony blisko premiery

POCO F7 Ultra i Pro to dwa nowe smartfony, które wkrótce dołączą do serii X7. Premiera tej ostatniej za nami. Tymczasem w drodze są jeszcze mocniejsze telefony. Oba są obecnie certyfikowane, a to przybliża je do rynkowego debiutu. Spodziewajmy się go w ciągu kilku najbliższych tygodni. Kiedy je zobaczymy?

Kiedy premiera smartfonów POCO F7 Ultra i Pro?

Smartfon POCO F7 Ultra został dostrzeżony na stronie FCC pod nazwą kodową 24122RKC7G. Natomiast model Pro ma oznaczenie 24117RK2CG. Proces certyfikacji pozwala nam przypuszczać, że premiera może nastąpić jeszcze w pierwszym kwartale 2025 r. Dobrą okazją będą targi Mobile World Congress, które odbędą się w Barcelonie na początku marca.

Wiemy, że seria POCO F7 ma bazować na istniejących smartfonach Xiaomi. Są to modele z serii Redmi K80. Ultra powinien być przebrandowanym wariantem Pro. Tak więc pod jego obudową powinien znaleźć się mocny procesor Snapdragon 8 Elite. W tańszym telefonie będzie to poprzedni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem.

źródło: MySmartPrice