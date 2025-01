OnePlus 13 5G z pierwszą aktualizacją. Wśród nowości Google Gemini Nano

OnePlus 13 5G to smartfon, który w wersji międzynarodowej otrzymuje nowe uaktualnienie. To pierwsza aktualizacja dla telefonu, która wprowadza pewne nowości. Wśród nich na uwagę zasługuje z pewnością Google Gemini Nano. Co nowego jeszcze dostał OnePlus 13 5G wraz ze styczniową aktualizacją OxygenOS 15?