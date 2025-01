Nothing Phone 3. Nowy smartfon marki to flagowiec

Nothing Phone 3 to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się w 2025 r. Kiedy debiut nowego telefonu i co już o nim wiemy? Okazuje się, że Nothing Phone 3 to flagowiec, co ogłosił Carl Pei w liście rozesłanym do pracowników. To oznacza, że specyfikacja techniczna telefonu będzie mocna i pojawią się nowe funkcje AI.

Nothing Phone 3 to nowy smartfon marki, o którym w ostatnim czasie było cicho. Znacznie więcej szczegółów poznaliśmy na temat innych telefonów tej firmy, który zadebiutują w 2025 r. Wygląda jedna na to, że była to cisza przed burzą. Okazuje się, że w drodze jest konkretny flagowiec. Jakby tego było mało, to premiera jest bardzo nieodległa!

Kiedy premiera nowego smartfona Nothing Phone 3?

Informacje na temat telefonu Nothing Phone 3 ujawnił Evan Blass, czyli Evleaks. Uzyskał on dostęp do wiadomości e-mail, którą rozesłał założyciel marki, Carl Pei. Kojarzymy go oczywiście jako jednego z założycieli OnePlusa. To właśnie stąd pochodzą informacje związane z nowym smartfonem.

Kiedy odbędzie się premiera? Wygląda na to, że debiut jest nieodległy. Carl Pei wspomniał, że Nothing Phone 3 pojawi się w ofercie jeszcze w pierwszym kwartale 2025 r. To oznacza, że nowy telefon zobaczymy w ciągu kilku najbliższych tygodni. Dokładny termin nie jest jednak znany.

Dobrą okazją do premiery nowego smartfona będą z pewnością barcelońskie targi MWC 2025, które w stolicy Katalonii odbędą się na początku marca. Być może to właśnie podczas tego wydarzenia zobaczymy nowy telefon. To jednak pozostaje na razie w kwestii domysłów. Szczegóły powinny pojawić się w niedługim czasie.

Smartfon Nothing Phone 3 to flagowiec

Co ważne, Pei wspomina, że Nothing Phone 3 to flagowiec. To oznacza, że będziemy mieć do czynienia ze smartfonem z bardzo mocną specyfikacją techniczną. Na razie nie ma jednak informacji o tym, że pod obudową znajdzie się czip Snapdragon 8 Elite. Jeśli tak, to będziemy mieć do czynienia z telefonem klasy premium. Być może jednak wybór padnie na inny procesor Qualcomma.

Nowy smartfon firmy ma również zaoferować duże zmiany w interfejsie użytkownika. Szczegóły nie są jednak znane. Poza tym pojawią się nowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Założyciel marki już w zeszłym roku wspominał, że AI ma odegrać dużą rolę w nowym telefonie. Dodał, że szukane są różne rozwiązania. Ponadto producent planuje zwiększyć o 50 proc. liczebność w zespołach ds. sprzętu i oprogramowania dla aparatów.

Nothing Phone 3 to tylko jeden z nowych smartfonów, które szykuje marka. W najbliższym czasie mamy zobaczyć także średniopółkowe modele 3a i 3a Plus. W drodze jest także tańsze urządzenie pod submarką CMF. Wszystkie te nowości mają zadebiutować jeszcze w pierwszej połowie 2025 r. Fani firmy z pewnością mają więc na co czekać.

