Samsung Galaxy S25 Ultra będzie sprzedawany w zestawie z piórkiem S Pen i to nie ulegnie zmianie. Okazuje się jednak, że nowy rysik zostanie pozbawiony pewnego rozwiązania. To sprawi, że S Pen dla modelu Samsung Galaxy S25 Ultra straci pewne ważne funkcje. Może to dotyczyć obsługi gestami czy zdalnego sterowania.

Samsung Galaxy S25 Ultra zbliża się wielkimi krokami. Niedawno dowiedzieliśmy się, że nowy smartfon będzie cieńszy i lżejszy od poprzednika. Teraz pojawiły się pewne informacje obejmujące rysik S Pen. Tym razem nie są to dobre wiadomości. Dla części użytkowników może to być nawet całkiem sporym rozczarowaniem. Czego należy się spodziewać?

Rysik S Pen dla modelu Samsung Galaxy S25 Ultra bez tej funkcji

Nowe informacje związane ze smartfonem Samsung Galaxy S25 Ultra przekazał leaker Ishan Agarwal i bazują one na plotkach zasłyszanych u źródeł detalicznych. Rysik S Pen dla nowego flagowca straci pewną funkcję. To w konsekwencji może wpłynąć na kolejne braki związane z funkcjonalnością piórka.

Jeśli plotki są prawdziwe, to piórko S Pen dla modelu Samsung Galaxy S25 Ultra zostanie pozbawione modułu Bluetooth. Wbrew pozorom to dosyć istotny element, który sprawia, że rysik oferuje różne dodatkowe funkcje. Brak tego typu łączności może sprawić, że gadżet zostanie pozbawiony obsługi z użyciem gestów czy zdalnego sterowania.

Będzie to dosyć spory zawód, bo wielu użytkowników korzysta z tych funkcji. Ich brak sprawi, że część właścicieli telefonów może czuć rozczarowanie. Z drugiej strony na razie nie wiadomo, co to może dokładnie oznaczać w praktyce. Z pewnością warto poczekać do premiery, gdzie powinno się to wyjaśnić.

Kiedy premiera smartfona Samsung Galaxy S25 Ultra?

Nowy flagowiec z piórkiem S Pen jest już bardzo blisko. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra oraz pozostałe modele z serii zadebiutują w trakcie konferencji Unpacked, którą zaplanowano na 22 stycznia. Potem ruszy przedsprzedaż telefonów. Rynkowy debiut ma odbyć się w lutym. Wiele wskazuje na to, że ceny urządzeń pozostaną zbliżone do poprzedniej serii.

Samsung Galaxy S25 Ultra otrzyma 6,8-calowy ekran AMOLED-owy o jasności do 2600 nitów, który pozwoli na pracę z użyciem rysika S Pen. Pod obudową znajdzie się specjalna wersja procesora Snapdragon 8 Elite. Czip ma być wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM. Natomiast na dane zostanie przeznaczone do 1 TB miejsca.

Energię w telefonie dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowarki o mocy 45 W. Aparat fotograficzny ma główny sensor 200 MP. Pozostałe trzy zostaną połączone z sensorami 50 i 10 MP. Przednia kamera pozwoli robić selfie w jakości do 12 megapikseli. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 15 z nakładką One UI 7. Oprogramowanie trafi też z aktualizacją na starsze modele. Tymczasem ruszyły już prace nad One UI 8.

