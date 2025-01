One UI 8. Samsung rozpoczął prace nad aktualizacją do systemu Android 16

One UI 8 to nakładka firmy Samsung, która będzie bazowała na systemie Android 16. Koreańczycy rozpoczęli prace nad nowym oprogramowaniem. Kiedy pojawi się aktualizacja do One UI 8 i jakie smartfony marki Samsung dostaną ją w pierwszej kolejności? Na nowe uaktualnienie z pewnością jeszcze trochę sobie poczekamy.

One UI 8 i Android 16 to kolejna generacja oprogramowania, która z czasem trafi na smartfony firmy Samsung. Choć nadal czekamy na nakładkę z numerkiem 7, która to znajduje się obecnie na etapie publicznych beta testów, tak w sieci pojawiły się informacje związane z kolejną aktualizacją. Przy okazji poznajemy pewne szczegóły związane z jedną z nowych funkcji. Co to takiego?

Samsung pracuje nad One UI 8 z systemem Android 16

One UI 8 to autorskie oprogramowanie Koreańczyków, które będzie oparte na systemie Android 16. Serwis źródłowy doszukał się wzmianek o nowej nakładce firmy Samsung w kodzie aplikacji dla software z numerkiem 7, które znajduje się na etapie beta testów. Poniżej zrzut ekranowy, który to potwierdza.

To oznacza, że Samsung już pracuje nad oprogramowaniem One UI 8, ale pewnie prace te znajdują się obecnie na bardzo wczesnym etapie. Jest zbyt wcześnie, aby mówić o nowościach i nowych funkcjach, choć jednej z nich się doszukano. Mowa o rozwiązaniu, które powinno w dużym stopniu wpłynąć na estetykę nakładki.

To funkcją jest decal shader, której obsługa zostanie dodano do launchera. W ten sposób ikony czy animacje powinny wyglądać jeszcze lepiej. Poza tym umożliwi to dostosowywanie właściwości powierzchni (np. tekstury) tapet do ikon i aplikacji innych firm. Na szczegóły przyjdzie nam jednak poczekać.

Kiedy aktualizacja Android 16 z One UI 8 dla smartfonów Samsung?

Koreańczycy dopiero szykują się do rozpoczęcia procesu aktualizacji do nakładki One UI z numerkiem 7, a więc jest zbyt wcześnie, aby mówić o dacie premiery kolejnej odsłony oprogramowania. Jednak powinno to nastąpić szybciej. Wynika to z faktu, że Google przyspieszyło prace nad systemem Android 16, co dobrze wróży na przyszłość.

Android 16 już jest dostępny w wersji Developer Preview i wiemy, że Google chce, aby nowy system był gotowy w sfinalizowanej postaci jeszcze w drugim kwartale 2025 r. Dlatego Samsung może ruszyć z publicznym programem pilotażowym One UI 8 znacznie wcześniej niż w zeszłym roku, czyli dopiero na początku grudnia. Na przykład latem.

Jeśli tak się stanie, to aktualizacja do systemu Android 16 będzie gotowa dla urządzeń firmy Samsung jeszcze jesienią. Oczywiście w pierwszej kolejności otrzymają ją właściciele smartfonów z serii Galaxy S25, których premiera dopiero przed nami i wiemy, że odbędzie się 22 stycznia. Potem uaktualnienie trafi także na inne telefony koreańskiej marki.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Smartprix