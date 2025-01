Realme 14 Pro Plus 5G. Cena i specyfikacja. Kiedy w Polsce?

Realme 14 Pro Plus 5G to nowy średniak marki, którego premiera odbyła się na jednym z rynków. Na razie jeszcze nie kupimy go w Polsce, choć pewnie z czasem smartfon pojawi się w naszym kraju. Tymczasem zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna i cena Realme 14 Pro Plus 5G. Telefon jest całkiem ciekawy.

Realme 14 Pro Plus 5G to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena nowego telefonu jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna całkiem rzeczowa. Pozostaje wierzyć, że w Polsce na to urządzenie nie trzeba będzie czekać zbyt długo.

Cena Realme 14 Pro Plus 5G

Smartfon Realme 14 Pro Plus 5G to całkiem niezły średniak. Cena w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej została ustalona na poziomie 2599 juanów (ok. 1470 zł). Model z większą pamięcią na dane kosztuje o 200 juanów więcej.

Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy. Są to ciemnoszary oraz perłowy ze złotą ramką. Świetnie prezentuje się przede wszystkim druga z wersji, która zmienia odcień w temperaturze poniżej 16 stopni Celsjusza. Kiedy urządzenie kupimy w Polsce? Tego na razie nie wiadomo. Na razie sprzedaż ruszyła w Chinach, a w kraju trzeba będzie poczekać co najmniej kilka tygodni.

Możliwe, że międzynarodowa edycja Realme 14 Pro Plus 5G zostanie zaprezentowana w trakcie targów MWC 2025, które odbędą się na początku marca w Barcelonie. Tak więc urządzenie pewnie pojawi się w Polsce jeszcze w tym kwartale. Na szczegóły związane z dostępnością nad Wisłą trzeba będzie jednak poczekać.

Specyfikacja smartfona Realme 14 Pro Plus 5G

Realme 14 Pro Plus 5G to ciekawy średniak i jego specyfikacja techniczna jest całkiem niezła. Smartfon ma zakrzywiony ekran AMOLED o przekątnej 6,82 cala oraz rozdzielczości 1.5K. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 120 Hz. Natomiast ściemnianie PWM z częstotliwością aż 3840Hz. Pod obudową jest duża bateria o pojemności 6000 mAh, która wspiera szybkie ładowanie o mocy 80 W.

Smartfon ma procesor Snapdragon 7s Gen 3, czyli jeden z ostatnich układów Qualcomma dla droższych średniaków z Androidem. Czip jest wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 3.1. Obudowa jest wodoszczelna zgodnie z założeniami normy IP69.

Aparat fotograficzny ma trzy obiektywy, które umieszczono na okrągłej wyspie. Główny ma światło f/1.88 i współpracuje z 50-megapikselowym czujnikiem Sony IMX896. Ultraszerokokątny połączono z 8-megapikselowym sensorem. Natomiast teleobiektyw peryskopowy z obsługą 3-krotnego zoomu optycznego działa w powiązaniu z 50-megapikselowym IMX882. Przednia kamerka pozwoli robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15 z autorską nakładką producenta.

źródło: Realme